Трамп назвал вероятные сроки встречи с Зеленским в США

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- Трамп прокомментировал вопрос о вероятности встречи с Зеленским
- Встреча может состоятся на этой или на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о вероятности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча может состоятся на этой или на следующей неделе. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Sky News.
По словам президента США, украинский лидер может прибыть в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.
"Я встречусь с президентом Зеленским. Он может приехать на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".
Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.
Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.
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Что такое Sky News?
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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