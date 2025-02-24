Трамп назвал вероятные сроки встречи с Зеленским в США

Украинский лидер может прибыть в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.

https://glavred.info/world/tramp-nazval-veroyatnye-sroki-vstrechi-s-zelenskim-v-ssha-10642271.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп не исключает встречи с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

Трамп прокомментировал вопрос о вероятности встречи с Зеленским

Встреча может состоятся на этой или на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о вероятности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча может состоятся на этой или на следующей неделе. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Sky News.

видео дня

По словам президента США, украинский лидер может прибыть в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Я встречусь с президентом Зеленским. Он может приехать на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых", - сказал Трамп.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

Больше новостей:

Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред