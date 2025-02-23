Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны 'на этой неделе'

Зеленский заявил, что завершить войну без участия Украины в переговорах невозможно, отреагировав на предложение Трампа согласовать мирные позиции с Россией.

https://glavred.info/war/zelenskiy-otvetil-na-slova-trampa-o-zavershenii-voyny-na-etoy-nedele-10641923.html Ссылка скопирована

Зеленский ответил на заявление Трампа о сроках окончания войны / Коллаж Главред, фото: Главред, Donald J. Trump/ Facebook

О чем сказал Зеленский:

Война в Украине не может закончиться "уже на этой неделе"

США стремятся закончить войну до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным завершение войны без участия Украины в переговорах. Об этом Зеленский заявил 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025", отвечая на вопрос корреспондента Fox News.

Он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе, назвав такие перспективы нереалистичными.

видео дня

"На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я не знаю, как без наших встреч можно это сделать", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся достичь мира до конца года, но для этого необходима поддержка Украины. Вашингтон настроен завершить активную фазу войны в 2025 году, однако без надлежащей помощи Киеву реализовать этот план будет сложно.

Он также отметил, что США будут делать все возможное, чтобы боевые действия завершились в этом году, поскольку это остается их ключевой целью.

"И поэтому я говорю, что делать все для этого, не помогая нам, это немного другой формат. Это то, с чего я начал. Мир через силу, но в направлении России, а не в другом направлении. Вот примерно так", - рассказал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский заявил, что 24 февраля этого года может стать определяющим для Украины. В этот день в Киеве состоится саммит, на который прибудут 13 европейских лидеров, а еще 24 примут участие онлайн.

Тем временем Россия готовится к затяжной войне, наращивая производство боеприпасов, крупнокалиберных мин и ракет дальнего радиуса действия. По данным украинской разведки, только в 2025 году оккупанты планируют изготовить более 7 миллионов артиллерийских снарядов и мин.

Приближаясь к третьей годовщине полномасштабного вторжения и фактически одиннадцатой годовщине войны, Кремль впервые признал свою стратегическую ошибку в 2022 году. Как отметил Буданов, высшее руководство России осознало ошибочность своего решения о начале широкомасштабной агрессии против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред