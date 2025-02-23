Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречах

Владимир Зеленский будет обсуждать с лидерами стран ЕС гарантии безопасности для Украины.

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Завтра может быть переломный момент / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

24 февраля этого года может стать переломным для Украины. Об этом во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что завтра, 24 февраля, в Киеве состоятся важные встречи в рамках саммита. Запланирован приезд 13 лидеров европейских стран, еще 24 лидера будут участвовать в саммите онлайн.

"У нас будет в Киеве руководство Европейского Союза, все 24 комиссара Европейского Союза, парламентарии, много делегаций", - сказал Зеленский.

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Президент рассказывает, что в рамках саммита будут подниматься вопросы, связанные с технологиями Украины. Также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.

"Мы будем говорить о нашей стратегии не на ближайшие годы, а недели. Мы будем обсуждать форматы гарантий безопасности для Украины, прежде всего от Европы. Нам безусловно нужны США. Завтра я предложу, чтобы в ближайшие дни мы встретились в одной из столиц Европы и поняли, какой формат гарантий безопасности может быть для Украины", - сказал Зеленский.

Смотрите видео из пресс-конференции Владимира Зеленского:

Завтра может быть переломный момент / фото: скриншот

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