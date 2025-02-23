Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречах

24 февраля этого года может стать переломным для Украины. Об этом во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что завтра, 24 февраля, в Киеве состоятся важные встречи в рамках саммита. Запланирован приезд 13 лидеров европейских стран, еще 24 лидера будут участвовать в саммите онлайн.
"У нас будет в Киеве руководство Европейского Союза, все 24 комиссара Европейского Союза, парламентарии, много делегаций", - сказал Зеленский.
Президент рассказывает, что в рамках саммита будут подниматься вопросы, связанные с технологиями Украины. Также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.
"Мы будем говорить о нашей стратегии не на ближайшие годы, а недели. Мы будем обсуждать форматы гарантий безопасности для Украины, прежде всего от Европы. Нам безусловно нужны США. Завтра я предложу, чтобы в ближайшие дни мы встретились в одной из столиц Европы и поняли, какой формат гарантий безопасности может быть для Украины", - сказал Зеленский.
Смотрите видео из пресс-конференции Владимира Зеленского:
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