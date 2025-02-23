РФ хочет прекращения огня, но все не так однозначно - внешняя разведка

Олег Иващенко отметил, что РФ хочет подготовиться к новому наступлению.

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РФ хочет прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Что известно:

РФ хочет прекращения огня в Украине

Затишье на фронте нужно оккупантам, чтобы подготовиться к новому наступлению

Россия хочет, чтобы в Украине был режим прекращения огня, однако это не будет означать мир. Об этом сообщает руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется этим моментом и подготовит силу для нового наступления.

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"Относительно прекращения огня. Да, России это нужно. Нужно для передышки. Нужна передышка для восстановления экономики, накопления запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины", - сказал Иващенко.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной. В то же время он отказался раскрывать детали своих разговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ожидает еще много таких контактов.

Также многие украинцы хотят мира, но при этом, он должен быть надежным и с гарантиями безопасности. Командир спецподразделения ГУР МО "Артан" заявил, что даже если США прекратят военную помощь, он и его соратники продолжат воевать.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский считает, что для окончания войны необходима решимость союзников и усиление санкций против РФ. Он также отметил, что Дональд Трамп стремится к быстрому завершению войны, но успех зависит от совместных действий с европейскими партнерами.

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