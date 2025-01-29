В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

Есть мнения, что заморозка линии фронта не приведет к реальному и устойчивому миру.

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Для завершения войны Украине нужны серьезные гарантии безопасности - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Главное из материала CBS News:

Украинцы хотят мира, но с серьезными гарантиями безопасности

Военные считают, что нужно продолжать сражаться

Многие украинцы хотят мирного завершения развязанной Россией войны, но говорят, что оно не может быть достигнуто без определенных условий.

В материале CBS News говорится о том, что спустя три года войны с российскими оккупантами все больше украинцев допускают вариант прекращения огня. Однако должны быть определенные условия.

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Журналисты приводят слова украинки Евгении Пуцковой, которая потеряла на фронте мужа и старшего сына. В ответ на вопрос о том, поддержит ли она переговоры с РФ о прекращении огня, ответила, что поддержит, однако "с гарантиями безопасности для нашего народа".

"Простая заморозка линии фронта ничего не даст. Потому что через несколько лет Россия снова вторгнется", - сказала женщина.

С какими странами Украина подписала соглашения о безопасности / Инфографика: Главред

"Это наша земля, мы должны стоять за нее до последнего"

Но есть и другие мнения. К примеру, командир спецподразделения Артан Главного управления разведки Министерства обороны сказал, что если президент Штатов Дональд Трамп прекратит военную помощь Украине, то он и его соратники продолжат сражаться даже в том случае, если закончится оружие.

Также журналисты задали вопрос детскому анестезиологу Михаилу Илику, стоит ли защищать Украину ценой ужасных страданий, которые он ежедневно видит.

"Определенно. Это наша земля. Мы должны стоять за нее до последнего", - подчеркнул Илик.

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Как сообщал Главред, американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что работа по миру в Украине уже ведется. По мнению Трампа, снижение цен на нефть должно поспособствовать ускорению завершения войны.

Украина не согласна на признание оккупации своих территорий, сказал президент Владимир Зеленский. Киеву нужен справедливый мир и мирное соглашение с более широкими гарантиями безопасности.

Китай "приветствует" стремления Трампа завершить войну России и Украины, сказали в МИД КНР. В Пекине считают, что война должна закончиться переговорами.

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Что такое CBS News? CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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