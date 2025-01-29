"Мир в обмен на территории": Зеленский назвал условие Украины

Что сказал Зеленский:
- Украине нужен справедливый мир
- Украина не признает оккупацию своих территорий
- Китай должен усилить давление на РФ
Украина заинтересована в справедливом мире и не собирается признавать оккупацию своих территорий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В интервью Fox News он рассказал о том, что с начала полномасштабной российско-украинской войны Силам обороны удалось вернуть 50% территорий, которые ранее контролировали российские оккупанты.
"Мы хотели бы добиться справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", - отметил президент.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается признавать оккупацию своих территорий и призвал Китай усилить давление на Москву для достижения мирного соглашения с более широкими гарантиями безопасности для Киева.
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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что работа над мирным соглашением Украины и РФ уже идет. По его мнению, снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну.
Трамп сможет заставить Путина заключить мирное соглашение, считает Владимир Зеленский. Президент выразил надежду, что документ будет эффективным, а не просто бумажкой, где зафиксированы определенные пункты.
Журналисты The Times назвали четыре сценария завершения войны. Согласно их предположениям, решающую роль в положительном для Украины окончании войны может сыграть Дональд Трамп.
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