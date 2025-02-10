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Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны

Анна Ярославская
10 февраля 2025, 07:29
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По словам президента США, Белый дом поддерживает контакты и с Украиной относительно прекращения огня.
Дональд Трамп, Путин
Трамп не раскрыл детали переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Трамп заявил о прогрессе в переговорах относительно войны в Украине
  • Детали разговора с Путиным президент США не раскрыл

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров, которые он провел с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", — сказал Трамп.

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На вопрос журналистов относительно разговоров с Путиным президент США ответил, что не хочет раскрывать детали. Он выразил надежду, что "таких разговоров еще будет много".

"Я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", — отметил американский лидер.

Также он добавил, что Белый дом поддерживает контакты и с Украиной относительно прекращения огня.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", — сказал Трамп.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, 9 февраля на борту Air Force One президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его.

В Кремле также не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм считает, что администрация США, вероятно, уже контактировала с Кремлем до инаугурации Трампа, но переговоры завершились невыгодно для Москвы.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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