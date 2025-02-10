Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны

По словам президента США, Белый дом поддерживает контакты и с Украиной относительно прекращения огня.

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Трамп не раскрыл детали переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главные тезисы:

Трамп заявил о прогрессе в переговорах относительно войны в Украине

Детали разговора с Путиным президент США не раскрыл

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров, которые он провел с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Reuters.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", — сказал Трамп.

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На вопрос журналистов относительно разговоров с Путиным президент США ответил, что не хочет раскрывать детали. Он выразил надежду, что "таких разговоров еще будет много".

"Я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", — отметил американский лидер.

Также он добавил, что Белый дом поддерживает контакты и с Украиной относительно прекращения огня.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", — сказал Трамп.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, 9 февраля на борту Air Force One президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его.

В Кремле также не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм считает, что администрация США, вероятно, уже контактировала с Кремлем до инаугурации Трампа, но переговоры завершились невыгодно для Москвы.

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