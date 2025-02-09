Переговоры пошли не по плану: стали известны детали разговора Путина и Трампа

Коротко:
- Переговоры между Трампом и Путиным могли состояться до инаугурации нового президента США
- Разговор между ними пошел не по плану, о чем могут свидетельствовать угрозы Трампа
Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Владимира Путина заключить мирное соглашение и прекратить войну, Россия испытает сокрушительные последствия. Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм считает, что администрация США, вероятно, уже контактировала с Кремлем до инаугурации Трампа, но переговоры завершились невыгодно для Москвы. В интервью 24 Каналу он отметил, что американский президент теперь использует тактику запугивания Путина, в частности из-за возможного экономического давления.
Россия же ответила на эти заявления неумело, пытаясь манипулировать прошлым жены Трампа, Мелании Трамп.
По словам Ингрэма, Трамп своей риторикой унизил российского лидера, а экономические рычаги стали ключевым инструментом его стратегии давления.
"Дискуссия с командой Трампа пошла не так, как хотел Путин, или так, как хотел Трамп. Поэтому он снова угрожает ему", - подчеркнул он.
Ингрэм предполагает, что администрация Трампа или сам Трамп еще до его инаугурации контактировали с Россией. Поскольку эти переговоры не дали желаемого для Путина результата, российские СМИ обнародовали откровенные фотографии Мелании Трамп.
Британский полковник отметил, что это классический прием российских спецслужб, направленный на давление и угрозы. Однако после вступления в должность Трамп вернулся с реальными экономическими рычагами влияния и более уверенной позицией. Теперь остается увидеть, как Путин будет пытаться с этим справиться.
Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь договориться о прекращении войны между Россией и Украиной. В интервью The New York Post на борту Air Force One он отметил, что Путин якобы "хочет, чтобы люди перестали гибнуть".
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча президентов США и РФ может состояться в ближайшее время.
В то же время в Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть факт телефонного разговора между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Известия отметил, что коммуникация между Москвой и новой администрацией США ведется по разным каналам.
Другие новости:
- Штраф 34 тысячи и лишение прав: в Украине вводят новые наказания для водителей
- Враг атаковал на Купянщине и пытался перейти Оскол: ВСУ нанесли удар
- Когда в Украине отменят военное положение и проведут выборы: в Раде ответили
Мирные переговоры Украины и России: как будет выглядеть Украина и Россия
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред