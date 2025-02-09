Штраф 34 тысячи и лишение прав: в Украине вводят новые наказания для водителей

Новый законопроект предусматривает штрафы до 34 тысяч с последующим лишением прав за чрезмерный шум автомобиля, отмечает эксперт.

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Украинским водителям грозит новый штраф до 34 тысяч гривен / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Что известно о новом законопроекте:

В Украине могут начать штрафовать водителей за чрезмерный шум автомобиля

Наказание за нарушение закона предусматривает штрафы до 34 тысяч гривен и лишение прав

Сейчас в полиции нет достаточно технических средств для измерения шума

В Украине могут ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили создают чрезмерный шум. Законопроект №9564 предусматривает существенные санкции, в частности штрафы до 34 000 гривен и возможное лишение водительских прав. Об этом сообщил эксперт по адвокации Николай Ильчук в эфире Киев24.

По его словам, за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 гривен. В случае повторного нарушения полиция составляет протокол, который направляется в суд, где может быть назначен штраф в 34 000 гривен с лишением права управления.

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"Первый раз должен был бы как-то объяснить, что такого делать нельзя, а в следующий раз решение суд должен принимать. Речь идет именно об эксплуатации с нарушением уровня шума", - указывает он.

Николай Ильчук отмечает, что независимо от модели автомобиля, если он превышает допустимый уровень шума при эксплуатации, водителя могут привлечь к ответственности.

Смотрите видео о том, как будут штрафовать за чрезмерный шум автомобиля:

Фото: скриншот

"При этом тоже есть определенные риски, потому что есть определенные транспортные средства, в том числе военная техника у нас ездит, которая может нарушать эти шумовые ограничения, конечно, логично, потому что это не легковой транспорт. И как-то об этом не очень подумали", - говорит он.

Эксперт отмечает, что законопроект имеет правильную и важную цель - избавиться в населенных пунктах от ночных дрифтеров с громкими выхлопами, которые создают шум, похожий на звук дронов-камикадзе. При этом он подчеркивает, что закон должен быть выписан так, чтобы избежать проблем для водителей, которые не нарушают правил.

"Речь идет о так называемом техосмотре, который у нас когда-то для частных легковых автомобилей был давно отменен. И скорее всего, что этот техосмотр не будет возвращен быстрее, чем у нас закончится война", - добавляет эксперт.

Ильчук также отметил, что внедрение такого механизма является сложным с технической точки зрения. Несмотря на взятые Украиной обязательства перед ЕС по возвращению обязательного техосмотра, пока у полицейских нет ни правовых оснований, ни необходимых технических средств для измерения уровня шума. Именно из-за этих сложностей законопроект до сих пор не рассмотрен, предполагает он.

"Закупить приборы это еще полбеды, а написать под эти приборы инструкцию, как именно это должно происходить, научить всех полицейских ими пользоваться. Это может быть очень долго и очень непросто", - резюмировал он.

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