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Иначе РФ будет обеспечен триумф: Борис Джонсон назвал способ спасения Украины

Виталий Кирсанов
9 февраля 2025, 13:05
219
Европа должна быть готова к защите Украины после прекращения огня, считает Борис Джонсон.
Борис Джонсон
Борис Джонсон назвал способ избежать триумфа Путина в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Что сказал Борис Джонсон:

  • Запад должен "шокировать Путина силой своей решимости"
  • Путин будет продвигать украинцам месседж, что "Запад вас бросил"
  • США должны получить компенсацию за свою поддержку

Украина должна получить реальные гарантии безопасности от Запада, иначе война завершится "триумфом" Путина. Об этом пишет бывший премьер Британии Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон подчеркивает, что сейчас именно тот момент, когда Запад должен "шокировать Путина силой своей решимости". И именно новый президент США Дональд Трамп способен сделать это.

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"У него есть именно то мужество, которое сейчас необходимо, в этот критический момент, чтобы противостоять Путину", - считает экс-премьер Британии.

При этом он подчеркивает, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну, "не только потому, что было бы в принципе неправильно отдавать украинскую землю захватчику, но и потому, что эта война не в основном из-за территории". По его словам, вопрос не в земле, а в будущем Украины - будет ли она частью Запада или опять попадет под контроль Кремля:

"Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не рухнет, не разразится гражданская война, и вся страна не вернется на его орбиту".

По его словам, Путин будет продвигать украинцам месседж, что "Запад вас бросил". Этого же желает и Китай. И этого нельзя допустить, подчеркивает Джонсон.

По его словам, прежде всего нужно снять бюрократические преграды, тормозящие поставки оружия. "Если нужно, бухгалтерские "ниндзя" Илона Маска должны разобраться с этим", - пишет Джонсон.

Он также соглашается с тем, что США должны получить компенсацию за свою поддержку. Это может быть соглашение о редких металлах или разблокирование $300 млрд замороженных российских активов, которые пойдут на восстановление Украины.

Кроме того, Европа должна быть готова к защите Украины после прекращения огня, при четком понимании того, что Украина теперь находится на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО, отмечает он.

"Эта война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль", - подчеркивает Джонсон.

Переговоры и завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе в Вашингтоне. Кроме того, он допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ранее имел с ним "хорошие отношения".

Зеленский стремится встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без ее участия. Он подчеркнул, что главным вопросом обсуждения с американским лидером должны стать гарантии безопасности.

Тем временем в Москве подтверждают предстоящую встречу Трампа и Путина. Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время, а их подготовка уже находится "на продвинутой стадии".

В то же время Вашингтон рассматривает возможность усиления санкционного давления на Москву. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что действующие санкции США влияют на экономику РФ только на 3 балла из 10 возможных, а потому могут быть существенно усилены, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

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Кто такой Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.

Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.
7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза.

Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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