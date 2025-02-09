Иначе РФ будет обеспечен триумф: Борис Джонсон назвал способ спасения Украины

Европа должна быть готова к защите Украины после прекращения огня, считает Борис Джонсон.

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Борис Джонсон назвал способ избежать триумфа Путина в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Что сказал Борис Джонсон:

Запад должен "шокировать Путина силой своей решимости"

Путин будет продвигать украинцам месседж, что "Запад вас бросил"

США должны получить компенсацию за свою поддержку

Украина должна получить реальные гарантии безопасности от Запада, иначе война завершится "триумфом" Путина. Об этом пишет бывший премьер Британии Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон подчеркивает, что сейчас именно тот момент, когда Запад должен "шокировать Путина силой своей решимости". И именно новый президент США Дональд Трамп способен сделать это.

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"У него есть именно то мужество, которое сейчас необходимо, в этот критический момент, чтобы противостоять Путину", - считает экс-премьер Британии.

При этом он подчеркивает, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну, "не только потому, что было бы в принципе неправильно отдавать украинскую землю захватчику, но и потому, что эта война не в основном из-за территории". По его словам, вопрос не в земле, а в будущем Украины - будет ли она частью Запада или опять попадет под контроль Кремля:

"Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не рухнет, не разразится гражданская война, и вся страна не вернется на его орбиту".

По его словам, Путин будет продвигать украинцам месседж, что "Запад вас бросил". Этого же желает и Китай. И этого нельзя допустить, подчеркивает Джонсон.

По его словам, прежде всего нужно снять бюрократические преграды, тормозящие поставки оружия. "Если нужно, бухгалтерские "ниндзя" Илона Маска должны разобраться с этим", - пишет Джонсон.

Он также соглашается с тем, что США должны получить компенсацию за свою поддержку. Это может быть соглашение о редких металлах или разблокирование $300 млрд замороженных российских активов, которые пойдут на восстановление Украины.

Кроме того, Европа должна быть готова к защите Украины после прекращения огня, при четком понимании того, что Украина теперь находится на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО, отмечает он.

"Эта война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль", - подчеркивает Джонсон.

Переговоры и завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе в Вашингтоне. Кроме того, он допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ранее имел с ним "хорошие отношения".

Зеленский стремится встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без ее участия. Он подчеркнул, что главным вопросом обсуждения с американским лидером должны стать гарантии безопасности.

Тем временем в Москве подтверждают предстоящую встречу Трампа и Путина. Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время, а их подготовка уже находится "на продвинутой стадии".

В то же время Вашингтон рассматривает возможность усиления санкционного давления на Москву. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что действующие санкции США влияют на экономику РФ только на 3 балла из 10 возможных, а потому могут быть существенно усилены, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

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Кто такой Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.

Британский политический и государственный деятель. Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.

7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза. Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. 24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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