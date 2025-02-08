Путин на переговорах не пойдет на компромисс, но Запад этого не понял - AP

Издание отмечает, что российские войска "стабильно продвигаются" на фронте, а российская экономика до сих пор не потерпела краха.

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Путин на переговорах не пойдет на компромисс - AP / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Кратко:

Путин мыслит "системно", тогда как Трамп стремится к "быстрым" решениям

Путин будет медленно двигаться в сторону укрепления военной позиции РФ

Для Путина переговоры - средство получить без боя все, что он хочет

У Кремля сегодня очень мало стимулов для завершения войны против Украины, наоборот российский диктатор Владимир Путин может чувствовать себя близким к военной победе. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание отмечает, что российские войска "стабильно продвигаются" на фронте, российская экономика до сих пор не потерпела краха, а развязанные репрессии против инакомыслия исключают внутреннее давление, которое бы могло побудить Путина окончить войну.

видео дня

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заметил, что Путин мыслит "системно", тогда как Трамп стремится к "быстрым" решениям, действуя как бизнесмен. Именно поэтому этим двум, вероятно, так и не удастся договориться, пишет AP. Наоборот Путин будет и дальше медленно двигаться в сторону укрепления военной позиции РФ и ослабления политической воли как Киева, так и Запада.

Борис Бондарев, бывший российский дипломат в Женеве, который оставил свою должность после российского вторжения в Украину, предположил, что Путин надеется дождаться момента, когда Трампу "надоест" тема войны в Украине и он переключит внимание на другие вопросы.

Бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу отмечает, что даже вступление россиян в переговоры все равно не будет означать готовность к реальному компромиссу. По его словам, переговорная стратегия России выглядит так: "Что мое, то мое. А то, что ваше - это предмет переговоров".

Бондарев соглашается с этим мнением и отмечает, что для Путина переговоры являются просто средством получить без боя все, что он хочет. Дипломат считает "странным", что западные лидеры до сих пор не понимают тактику Кремля. По его мнению, Путин, скорее всего, охотно встретится с Трампом, поскольку такая встреча покажет Россию как глобальную силу, но Кремль мало что предложит со своей стороны.

Переговоры и завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе в Вашингтоне. Кроме того, он допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ранее имел с ним "хорошие отношения".

Зеленский стремится встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без ее участия. Он подчеркнул, что главным вопросом обсуждения с американским лидером должны стать гарантии безопасности.

Тем временем в Москве подтверждают предстоящую встречу Трампа и Путина. Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время, а их подготовка уже находится "на продвинутой стадии".

В то же время Вашингтон рассматривает возможность усиления санкционного давления на Москву. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что действующие санкции США влияют на экономику РФ только на 3 балла из 10 возможных, а потому могут быть существенно усилены, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

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