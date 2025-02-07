'Сделаем все необходимое': Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

Команды Зеленского и Трампа начали работу над организацией встречи президентов.

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Зеленский объяснил, почему Трамп должен увидеться с ним до встречи с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Зеленского:

Команды Зеленского и Трампа уже работают над подготовкой встречи

Встреча с Трампом должна состояться до его разговора с Путиным

Гарантии безопасности - главный вопрос, который будут обсуждать с Трампом

Команды президента Украины и президента США Дональда Трампа начали работу над подготовкой предстоящих встреч и переговоров. Ближайшие недели будут насыщенными в дипломатии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе", - написал он.

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Президент стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот начнет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это (встреча с Трампом до его переговоров с Путиным - Главред) очень важно, иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Для партнеров, как и раньше, важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником", - подчеркнул Зеленский в интервью Reuters.

Глава государства отметил, что пока неизвестно, какие именно компромиссы могут быть предметом обсуждения на переговорах. Однако Зеленский отметил, что Украина должна быть равноправным участником процесса, а не просто принимать условия, продиктованные Москвой.

"Гарантии безопасности - это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с президентом Трампом. А будущее строится на экономике - где мы находимся, что мы имеем, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с работой должны жить лучше. И у нас для этого есть абсолютно все - нам нужен мир", - добавил президент Украины.

План победы / Инфографика: Главред

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным - последние новости

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе в Вашингтоне. Он также предположил возможную встречу с Путиным, отметив, что ранее имел с ним "хорошие отношения".

Встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшее время, заявил председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, вероятность таких переговоров "стопроцентная", а подготовка уже "на продвинутой стадии".

Как сообщал Главред, президент США готов существенно ужесточить санкции против России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог утверждает, что текущие санкции США наносят РФ лишь 3 балла из 10 по шкале экономического давления.

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