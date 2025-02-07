Трамп заявил, что имеет прогресс в остановке войны в Украине

Трамп подчеркнул, что упорно работает над остановкой войны в Украине, и что уже есть определенный прогресс.

https://glavred.info/world/tramp-zayavil-chto-imeet-progress-v-ostanovke-voyny-v-ukraine-10637534.html Ссылка скопирована

Трамп убежден, что имеет прогресс в остановке войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп заявил, что уже есть определенный прогресс в вопросе остановки войны в Украине

Он отметил, что упорно работает над этим вопросом

Президент США Дональд Трамп 6 февраля 2025 года во время участия в ежегодном Национальном молитвенном завтраке в своих речах упомянул о войне в Украине и на Ближнем Востоке.

В частности, он выразил убеждение, что уже есть определенный прогресс в переговорах по миру в Украине. Об этом пишет "Голос Америки".

видео дня

Национальный молитвенный завтрак - это ежегодная встреча представителей власти, общественных организаций, лидеров религиозных конфессий, бизнеса, во время которой они обсуждают важные вопросы и молятся.

Трамп в этом году выступил на двух таких завтраках - сначала в Конгрессе, а затем в столичном отеле Хилтон в рамках саммита Международной религиозной свободы.

В частности, он заявил, что якобы по вине предыдущей администрации начались войны в Украине и на Ближнем Востоке. Трамп подчеркнул, что он работает над тем, чтобы остановить войну в Украине и освободить израильских заложников в Газе.

По словам Трампа, уже есть определенный прогресс в переговорах относительно мира в Украине.

"Все эти миллионы детей....вы знаете, солдат просто уничтожают две страны. Вероятно, 800 тысяч россиян, 600-700 тысяч украинцев, молодые люди просто лежат на поле боя, мертвые. Там ужасная ситуация. Мы очень упорно работаем, и я думаю, прогрессируем, чтобы остановить это", - отметил Трамп.

Также он подчеркнул, что не успокоится, пока домой не вернутся все израильские заложники, которые до сих пор находятся в Газе.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мирный план Трампа представят в Мюнхене - в Bloomberg раскрыли три главных пункта. Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в "подвешенном состоянии".

Также ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся уже через несколько недель - в Госдуме РФ сделали заявление. Там говорят, якобы президента США Трампа и российского диктатора Путина состоится в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам. Он отметил, что Путин боится с ним говорить. Президент Украины убежден, что Дональд Трамп заставит Путина остановить войну.

Напомним, Зеленский сделал заявление о мирном плане США. Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами по окончанию войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред