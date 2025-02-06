"Путин боится со мной говорить": Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам

Президент Украины убежден, что Дональд Трамп заставит Путина остановить войну.

https://glavred.info/ukraine/putin-boitsya-so-mnoy-govorit-zelenskiy-pryamo-skazal-o-gotovnosti-k-peregovoram-10637414.html Ссылка скопирована

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Владимир Зеленский готов к переговорам

Путин боится видеться с Зеленским

Трамп заставит Путина остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил лично, акцентируя на том, что переговоры будут действенными только тогда, когда будет понятно, что они приведут к миру.

"Безусловно, и США, и Президент Трамп, и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И поэтому я сказал: "Я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии. Я не имею никаких с этим проблем", - сказал Зеленский.

видео дня

В то же время он убежден, что Путин постоянно будет искать разные причины, чтобы не идти на переговоры с Украиной и не заканчивать войну. Зеленский считает, что Путин боится с ним встречаться наедине.

"Это, в принципе, такой нарратив РФ. Они будут искать постоянно шанс, чтобы не встречаться. Я откровенно сказал, будут искать те или иные причины. Вы знаете, если мы хотим закончить войну и мы хотим действительно мира, то причины они точно второстепенные. Все остальное решится, я уверен в этом. Но проблема, что он, мне кажется, Путин боится со мной разговаривать об окончании войны. Я не знаю, почему взрослый человек боится с другим человеком остаться наедине без своей сферы", - добавил президент.

Зеленский убежден, что Трамп смогу заставить Путина закончить эту войну.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным / фото: скриншот

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими.

Кроме того, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все равно готова к диалогу с ним.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред