Что будет "требовать" Путин и когда закончатся переговоры: военный сделал прогноз

Переговорный процесс будет идти долго и трудно, множество факторов окажут свое влияние, считает Кирилл Сазонов.

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Переговоры с Россией могут завершиться в конце 2025 года - Сазонов / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал К. Сазонова, УНИАН

Что рассказал Сазонов:

Переговоры могут закончиться в конце 2025 года

Переговорный процесс будет длительным и тяжелым

ВСУ готовят свои контрнаступательные действия

Возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими. Сейчас россияне медленно, но продвигаются, поэтому будут выдвигать максимальные требования в виде сохранения контроля над оккупированными территориями. Ожидается затяжной переговорный процесс. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"Сейчас стартовые позиции (на фронте) вообще не имеют никакого отношения к позициям, которые будут в конце переговоров. Я считаю, что это все же конец 2025 года", - рассказал он эфире Новини Live. видео дня

Переговоры затянутся

По словам военного, на данный момент враг медленно продвигается в Донецкой области и несет большие потери. В таких условиях оккупанты будут пытаться диктовать условия в виде сохранения контроля над захваченными украинскими территориями. Поэтому переговоры затянутся.

"Мы понимаем, что враг будет давить, будет нарушать все договоренности и что-то легко и быстро не будет. Понимаем, что сейчас, когда враг постепенно продвигается в Донецкой области, понемногу истощен с большими потерями, но понемногу продвигается, он будет на переговорах пытаться диктовать условия. Просто о том, чтобы мы отдали 4 области, например, потому что они в их конституции. Мы понимаем, что переговоры не будут быстрыми, что стороны не сядут сегодня за стол, а вечером не скажут нам "финиш", - объяснил ситуацию Сазонов.

Что повлияет на переговоры

Как полагает военный, на переговоры повлияет множество факторов, среди которых ситуация со странами-партнерами, обстановка на международной политической арене, боевые действия и другие моменты.

ВСУ же готовят свои контрудары, контрнаступательные действия и работают над тем, чтобы перехватить инициативу.

"Переговоры будут длиться долго, трудно и будет много большое влияние из-за нескольких факторов. Ситуация на фронте, ситуация в экономике. Поэтому мы воюем, сдерживаем врага... Враг тоже бьет по нашим тылам энергетике, по нашим городам, чтобы нас деморализовать, но у него ничего не получается", - подчеркнул Кирилл Сазонов.

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Как сообщал Главред, президент Штатов Дональд Трамп ранее заявил о конструктивных консультациях с Украиной и Россией по вопросу завершения войны. Как полагает политик, "скоро ситуация изменится коренным образом".

РФ "готова" к переговорам с Украиной и Владимиром Зеленским, сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. При этом Москва, мол, не считает Зеленского легитимным президентом.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, если это будет единственная возможность для установления мира, сказал президент Украины. Глава государства намерен придерживаться жесткой переговорной позиции.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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