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Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Даяна Швец
4 февраля 2025, 22:59
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Если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, Зеленский не откажется от переговоров с РФ.
Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление
Зеленский подтвердил, что готов разговаривать с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

  • Украина готова перейти на дипломатический путь
  • Президент готов сидеть напротив Путина за столом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он готов вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. В интервью Пирсу Моргану он назвал главное условие.

Зеленскому задали вопрос, сможет ли он сидеть за одним столом с Путиным в случае, если все же начнется потенциальный мирный процесс, в котором будут участвовать четыре группы.

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Как пояснил Зеленский, он готов пойти на такой шаг. Однако только в том случае, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины. Кроме этого, важно не потерять людей.

"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками. Какая разница, как я, какое мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым и считаю, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так", - сказал он.

Зеленский резюмировал, что Украина готова перейти на дипломатический путь.

"Если люди считают, что мы должны это сделать - мы будем говорить с Путиным", - сказал президент.

Переговоры с Путиным - что известно

Не секрет, что с приходом нового президента США Дональда Трампа тема мирных переговоров между Украиной и Россией снова стала на слуху.

Как писал Главред, глава Штатов подтвердил свое намерение положить конец войне и заявил, что поговорит с Путиным вскоре.

По данным Reuters, Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для встреч двух президентов. Такой выбор вроде бы устраивает и США, и Россию.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины. По его словам, страна-агрессор Россия не хочет участвовать в договоренностях о прекращении огня.

Больше ключевых новостей о мирных переговорах:

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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