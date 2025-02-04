Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, Зеленский не откажется от переговоров с РФ.

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Зеленский подтвердил, что готов разговаривать с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

Украина готова перейти на дипломатический путь

Президент готов сидеть напротив Путина за столом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он готов вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. В интервью Пирсу Моргану он назвал главное условие.

Зеленскому задали вопрос, сможет ли он сидеть за одним столом с Путиным в случае, если все же начнется потенциальный мирный процесс, в котором будут участвовать четыре группы.

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Как пояснил Зеленский, он готов пойти на такой шаг. Однако только в том случае, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины. Кроме этого, важно не потерять людей.

"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками. Какая разница, как я, какое мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым и считаю, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так", - сказал он.

Зеленский резюмировал, что Украина готова перейти на дипломатический путь.

"Если люди считают, что мы должны это сделать - мы будем говорить с Путиным", - сказал президент.

Переговоры с Путиным - что известно

Не секрет, что с приходом нового президента США Дональда Трампа тема мирных переговоров между Украиной и Россией снова стала на слуху.

Как писал Главред, глава Штатов подтвердил свое намерение положить конец войне и заявил, что поговорит с Путиным вскоре.

По данным Reuters, Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для встреч двух президентов. Такой выбор вроде бы устраивает и США, и Россию.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины. По его словам, страна-агрессор Россия не хочет участвовать в договоренностях о прекращении огня.

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