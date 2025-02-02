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Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины

Юлия Закрепа
2 февраля 2025, 11:45обновлено 2 февраля, 12:45
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Трамп может посадить лидера России Владимира Путина за стол переговоров, угрожая санкциями.
Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины
Зеленский против переговоров США и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня
  • Какой план у Трампа на переговоры с Путиным
  • Переговоры РФ и США будут опасны для всего мира

Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя, передает "Європейська правда".

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Он также сказал, что президент США Дональд Трамп может посадить лидера России Владимира Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал он.

Замечания Зеленского прозвучали после пятничных комментариев Трампа, который заявил, что американские и российские официальные лица "уже говорят" о прекращении войны. Трамп сказал, что его администрация провела "очень серьезные" дискуссии с Россией, но не уточнил, о чем именно.

Трамп заявил, что он и Путин могут сделать что-то "значительное" для прекращения войны России в Украине

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - сказал Зеленский.

Он сказал, что его команда контактирует с администрацией Трампа, но эти дискуссии происходят на "общем уровне", и он верит, что вскоре состоятся личные встречи для разработки более детальных договоренностей.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры США и РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины. Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требования российского диктатора - какие ожидания относительно предстоящих переговоров.

В СМИ раскрыли, что Владимир Зеленский поддержал позицию Трампа относительно Путина и переговоров. Он заявил, что это возможно, если у американского президента есть реальное желание путем силы убедить Путина восстановить мир. При этом Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение не будет просто бумажкой.

Также недавно президент Зеленский анонсировал важные переговоры. Украина готовит важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки. Президент Украины заявил, что всем нужны встречи и общий взгляд.

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