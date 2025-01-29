США отправляют Украине 90 ракет к Patriot из Израиля - Axios

В течение нескольких месяцев Израиль медлил с решением. Зеленский не отвечал на звонки Нетаньяху, пока премьер не одобрил сделку по Patriot.

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США отправляют десятки ракет Patriot из Израиля в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, Офис президента

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Киев получит 90 ракет к ЗРК Patriot

Это самая крупная поставка оружия из Израиля в Украину с вторжения РФ

Зеленский не отвечал на звонки Нетаньяху, пока тот не согласовал передачу ракет

На этой неделе американские военные перебросили около 90 зенитных ракет-перехватчиков Patriot со склада в Израиле в Польшу. Далее их должны передать Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника, осведомленные об операции.

Ракеты, которые "на этой неделе" доставили в польский Ряшев, Украина может использовать со своими нынешними батареями. Дополнительное оборудование, такое как радары и другое снаряжение, сначала будет передано в США для ремонта.

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Издание напоминает, что в апреле 2024 года израильские военно-воздушные силы официально вывели из эксплуатации систему противовоздушной обороны Patriot, которую получили 30 лет назад от США во время первой войны в Персидском заливе. Систему списали, поскольку Израиль разработал собственные системы противовоздушной обороны.

Украинские чиновники обратились к партнерам с идеей о том, что Израиль вернет эти ракеты обратно в США, чтобы их отремонтировали и отправили в Украину.

В течение нескольких месяцев Израиль медлил, опасаясь, что Россия может принять ответные меры, возможно, поставляя современное оружие Ирану.

ЗРК Patriot - основные характеристики / Главред

Согласно данным украинских и израильских источников, премьер-министр Беньямин Нетаньяху неделями отказывался отвечать на звонки по этому поводу, но в конце сентября все же одобрил эту идею передачи ракет Patriot Украине.

В то время Нетаньяху хотел поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить его согласие на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань в Украине, где похоронен известный раввин. По словам украинского чиновника, Зеленский не отвечал на его звонок, пока Нетаньяху не одобрил сделку по Patriot.

Также журналисты отмечают, что Израиль якобы заранее проинформировал Россию и подчеркнул, что он "лишь возвращает систему Patriot в США", а не поставляет оружие в Украину.

Поставки оружия из Израиля в Украину

Как сообщал Главред, в конце января издание Defense Express писало о том, что несмотря на официальный нейтралитет Израиля в вопросе оказания военной помощи Украине, предусматривающий отказ от передачи или продажи оружия, а также блокирование его реэкспорта через другие страны, вполне возможно, что позиция Израиля изменится.

В 2023 году СМИ писали, что Нетаньяху приказал пересмотреть политику Иерусалима по вопросу поставок вооружений Украине. На израильское государство оказывают давление США – ранее в Вашингтоне опасались, что Нетаньяху из-за своей "дружбы с Путиным" может выбрать пророссийский вектор политики. Пересмотр курса на помощь Киеву будет проводится под руководством силовых структур, дипломатии и Офиса премьера.

Президент Зеленский встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время их встречи едва не случился дипломатический казус. Нетаньяху попросил, чтобы его подчиненные принесли с собой карту мира. Но карта, которую израильская делегация взяла с собой, была устаревшей – на ней не было Украины, но был Советский Союз.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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