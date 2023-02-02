glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИ

2 февраля 2023, 15:24
Ранее в США опасались, что новый премьер Израиля Беньямин Нетаньяху может выбрать пророссийский вектор политики из-за своей "дружбы" с директором РФ Путиным.
Беньямин Нетаньяху
Правительство Нетаньяху пересмотрит свое отношение к вопросу военной помощи Украине - СМИ / УНИАН

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху приказал пересмотреть политику Иерусалима по вопросу поставок вооружений Украине. На израильское государство оказывают давление США – ранее в Вашингтоне опасались, что Нетаньяху из-за своей "дружбы с Путиным" может выбрать пророссийский вектор политики. Пересмотр курса на помощь Киеву будет проводится под руководством силовых структур, дипломатии и Офиса премьера, однако высокопоставленные чиновники предполагают, что особых изменений не произойдет.

Как сообщает израильское издание Walla, Нетаньяху поручил пересмотреть политику Иерусалима по поставкам вооружений для Украины.

Коллективный Запад во главе с США оказывает давление на Израиль по вопросу оружия для Киева, однако ранее большинство призывов отклонялось, поскольку государство опасается напряженности в отношениях с РФ и роста уровня угрозы израильской безопасности в Сирии.

При этом в Вашингтоне уже выражали свое беспокойство из-за того, что Израиль может занять более пророссийскую позицию в связи с "дружбой" Нетаньяху с директором страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников пишут, что политика по поставкам Украине вооружений пересматривается штабом национальной безопасности в Офисе премьера с участием Минобороны, МИД и Моссада.

Нетаньяху ранее сказал госсекретарю США Блинкену о том, что новое израильское правительство будет делать для Украины не меньше, чем прошлый. После серии дипломатических переговоров американцы пришли к выводу, согласно которому Израиль не будет усиливать отношения с оккупантом Россией.

Также подчеркивается, что в Минобороны и разведке Израиля растет количество высокопоставленных сторонников подхода, предполагающего оказание помощи Украине таким образом, чтобы это "не навредило" отношениям с Москвой. К примеру, Израиль может разрешить третьим странам передавать Украине израильские системы вооружений, которые находятся на балансе их армий.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он готов стать посредником в переговорах Украины с Россией. Нетяньяху даст положительный ответ, если его об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль готов усилить свою активность в оказании военной помощи Украине. По словам премьера, он изучает возможность передачи украинскому государству системы ПВО Железный купол.

Смотрите видео ТСН - Израиль предупредил, что Иран намерен дать России больше оружия

Истребители F-16 для Украины:

Биньямин Нетаньяху новости Израиля война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантов

15:37

Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мирВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

15:09

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

15:07

РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:59

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как узнала о его смерти: Суханов представил фильм о легендеВидео

14:48

"Я переживал": полицейский на Киевщине спас больше тысячи украинцев

14:42

Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки в военкоматВидео

14:36

"Хотела бы переспать с Тарзаном": Волочкова заявила о расставании Королёвой из стриптизеромВидео

Реклама
14:25

Путин отступит к границам 1991 года, но где остановится Украина – большой вопрос – политологВидео

14:13

"У Путина не пробудится совесть": политолог рассказал, что может остановить РоссиюВидео

14:09

Плюс 26 – "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о новой партии тепловизоров для ВСУ

14:06

Как вывести жирное пятно с помощью овсянки: невероятно простой способ, который спасет вашу одежду

13:57

В ВСУ ответили на планы оккупантов захватить Донбасс до марта по приказу ПутинаВидео

13:44

"Это тяжело. Андрей Данилко помог": EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

13:40

Путин хочет наступать с 2-3 направлений, Киев снова станет целью оккупантов – премьер ПольшиВидео

13:39

Как лучше хранить аккумулятор ноутбука: крутые решения, которые уберегут вашу батарею

13:15

Большое наступление Путина в апреле и переговоры в мае: Арестович раскрыл сценарий РоссииВидео

13:09

"Путин пойдет на Киев и дальше": захват части Украины Кремль втюхает россиянам как победу – политологВидео

12:59

Неудачники февраля 2023 года: астролог назвал самых больших лузеров месяцаВидео

Реклама
12:42

РФ планирует захват власти в Киеве: генерал ВСУ не исключил новый удар из БеларусиВидео

12:37

"Чудовище без чести и совести": экс-премьер хлестко припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным

12:13

Лавров разразился порцией бреда и пригрозил нападением России на МолдовуВидео

11:42

Организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве грозит до 7 лет за решеткойВидео

11:41

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

11:29

Путин отдал приказ до марта захватить Донбасс, войска РФ готовятся наступать – ГУР

11:28

Чемпион Украины Владимир Андрощук вместо Олимпиады в Париже погиб под Бахмутом

11:19

Как победить плесень на цветах: 5 безопасных средств, которые есть в каждом доме

11:18

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

10:56

Российский политолог спрогнозировал распад РФ и назвал вероятную причинуВидео

10:32

"Всю ночь трупы и раненных вывозили": под Мелитополем в логове оккупантов прогремела "бавовна" - СМИ

10:23

Война может продлиться еще год-два, проигрыш закончится для Путина смертью – российский политологВидео

10:05

У Николаева случился второй инфаркт: что известноВидео

09:45

Пентагон не верит, что Украина сможет вернуть Крым в ближайшее время – PoliticoВидео

09:44

"ВСУ знают, что делать": Ходжес призвал отдать Украине контрабандное оружие из Ирана, которое перехватили США

09:34

Запроданка Анна Асти лишилась своего российского бизнеса из-за украинского паспортаВидео

09:27

До блеска и без разводов: как отмыть двери от желтизны и жирных пятен

09:00

После ухода Путина Кадырову придется убегать или создавать Северо-Кавказский эмират – ОрешкинВидео

08:55

РФ пытается распылить украинские войска перед новым наступлением в Украине – ISW

08:45

Армия РФ воюет в Бахмуте в стиле Первой мировой войны – CBS NewsВидео

Реклама
08:32

Загадываем желания в полнолуние правильно: как мгновенно привлечь успех, деньги и любовь

08:32

Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль

08:30

Чудодейственные свойства косточки авокадо: почему не стоит ее выбрасывать и где можно применить

08:25

ВСУ ликвидировали иеромонаха РПЦ, который воевал на Донбассе

08:20

Гороскоп на сегодня 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

08:10

А Скабеева ноет о том, что американцы почему-то их уже не боятсямнение

07:58

США не будут блокировать передачу F-16 Украине союзниками – CNN

07:57

Почему на самом деле мурлычут кошки: у них на это 3 причины

07:41

"Они по другому не умеют": Жданов рассказал о тактике России и когда наступит пик боев на ДонбассеВидео

07:31

Кремль может начать наступление на двух направлениях к 24 февраля - Резников

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять