Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИ

Ранее в США опасались, что новый премьер Израиля Беньямин Нетаньяху может выбрать пророссийский вектор политики из-за своей "дружбы" с директором РФ Путиным.

Правительство Нетаньяху пересмотрит свое отношение к вопросу военной помощи Украине - СМИ / УНИАН

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху приказал пересмотреть политику Иерусалима по вопросу поставок вооружений Украине. На израильское государство оказывают давление США – ранее в Вашингтоне опасались, что Нетаньяху из-за своей "дружбы с Путиным" может выбрать пророссийский вектор политики. Пересмотр курса на помощь Киеву будет проводится под руководством силовых структур, дипломатии и Офиса премьера, однако высокопоставленные чиновники предполагают, что особых изменений не произойдет.

Как сообщает израильское издание Walla, Нетаньяху поручил пересмотреть политику Иерусалима по поставкам вооружений для Украины.

Коллективный Запад во главе с США оказывает давление на Израиль по вопросу оружия для Киева, однако ранее большинство призывов отклонялось, поскольку государство опасается напряженности в отношениях с РФ и роста уровня угрозы израильской безопасности в Сирии.

При этом в Вашингтоне уже выражали свое беспокойство из-за того, что Израиль может занять более пророссийскую позицию в связи с "дружбой" Нетаньяху с директором страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников пишут, что политика по поставкам Украине вооружений пересматривается штабом национальной безопасности в Офисе премьера с участием Минобороны, МИД и Моссада.

Нетаньяху ранее сказал госсекретарю США Блинкену о том, что новое израильское правительство будет делать для Украины не меньше, чем прошлый. После серии дипломатических переговоров американцы пришли к выводу, согласно которому Израиль не будет усиливать отношения с оккупантом Россией.

Также подчеркивается, что в Минобороны и разведке Израиля растет количество высокопоставленных сторонников подхода, предполагающего оказание помощи Украине таким образом, чтобы это "не навредило" отношениям с Москвой. К примеру, Израиль может разрешить третьим странам передавать Украине израильские системы вооружений, которые находятся на балансе их армий.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что он готов стать посредником в переговорах Украины с Россией. Нетяньяху даст положительный ответ, если его об этом попросят Киев, Москва и Вашингтон.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль готов усилить свою активность в оказании военной помощи Украине. По словам премьера, он изучает возможность передачи украинскому государству системы ПВО Железный купол.

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