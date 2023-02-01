"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает передачу Украине новейшей системы ПВО "Железный купол".

Рремьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил − он рассматривает вопрос оказания военной помощи Украине и даже готов выступать посредником после призывов США к более активному участию в этом процессе. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Нетаньяху прямо спросили, может ли Израиль оказать помощь Украине, к примеру, поделившись системой ПВО "Железный купол" — разработанной в США технологии, которая защищает Израиль от воздушных атак арабских террористов.

"Ну, я, конечно, изучаю это", — сказал Нетаньяху.

Премьер также подтвердил, что США перебросили арсенал артиллерийских орудий из Израиля в Украину.

"США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины", — подытожил он.

Напомним, руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".

Позднее военный эксперт из Израиля Давид Гендельман говорил - в условиях украино-российской войны поставки Израилем в Украину новейших систем противоракетной обороны "Железный купол" не помогут надежно закрыть небо над страной от обстрелов русских оккупантов.

"Железный купол" разрабатывался под специфические израильские условия. И потому-то там он работает хорошо. Но в Украине так работать он не сможет - слишком уж громадные территории", – отметил он.

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