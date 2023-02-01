glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"

1 февраля 2023, 15:24
Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает передачу Украине новейшей системы ПВО "Железный купол".
Нетаньяху, Железный купол
Рремьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил − он рассматривает вопрос оказания военной помощи Украине и даже готов выступать посредником после призывов США к более активному участию в этом процессе. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Нетаньяху прямо спросили, может ли Израиль оказать помощь Украине, к примеру, поделившись системой ПВО "Железный купол" — разработанной в США технологии, которая защищает Израиль от воздушных атак арабских террористов.

"Ну, я, конечно, изучаю это", — сказал Нетаньяху.

Премьер также подтвердил, что США перебросили арсенал артиллерийских орудий из Израиля в Украину.

"США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины", — подытожил он.

Напомним, руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".

Позднее военный эксперт из Израиля Давид Гендельман говорил - в условиях украино-российской войны поставки Израилем в Украину новейших систем противоракетной обороны "Железный купол" не помогут надежно закрыть небо над страной от обстрелов русских оккупантов.

"Железный купол" разрабатывался под специфические израильские условия. И потому-то там он работает хорошо. Но в Украине так работать он не сможет - слишком уж громадные территории", – отметил он.

Другие новости:

Биньямин Нетаньяху новости Израиля Железный купол война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:59

Зачем 2 февраля перебирать весь мусор в доме: приметы и что нельзя делать

15:56

США могут одобрить поставки F-16 Украине: в Пентагоне возмутились заявлению Байдена – WPВидео

15:52

Удар по коррупции и предателям: в СБУ назвали причину массовых обысковВидео

15:40

Самые волшебные горячие бутерброды на сковороде: рецепт, который покорил всехВидео

15:24

"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:17

Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков РФВидео

15:09

Три квартиры на $1 млн, дом и "список желаний": ГБР провела обыски у начальницы налоговой КиеваВидео

15:06

Снежана Онопко раскинула ноги на кожаном диване в леопардовом мини

14:41

Украинские бойцы ликвидировали оккупанта-генсека русской Федерации каратеВидео

Реклама
14:22

Насиловали девушек на "пьяных вечеринках" и публиковали видео: в Киеве разоблачили группу мужчин

14:22

В Украине уволено все руководство таможни - нардеп ГончаренкоВидео

13:59

Заменили на артиста, который против войны: российскому пианисту отменили концерты в ВенеВидео

13:43

Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывалаВидео

13:39

Войска США и Британии должны быть в Украине и воевать рядом с ВСУ - полковник

13:35

В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

13:16

"Это было ужасно": модель Маремуха рассказала, за что ее заблокировала ТодоренкоВидео

13:15

Глыбы льда и снежные заносы в морозилке: как быстро и безопасно вернуть камере свободу

13:15

"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили АрестовичаВидео

13:05

Гадание на кофейной гуще: как правильно создавать кружево узоров и судеб самостоятельно

13:00

Гороскоп на завтра 2 февраля 2023: Тельцам – масштабные проекты, а Рыбам – затворничество

Реклама
12:39

"Возможности РФ изменить ход войны ограничены": на Западе оценили риски нового наступления РоссииВидео

12:06

В путинской России суд "выписал" Невзорову восемь лет за "фейки" о русской армииВидео

11:55

"Путин остановится там, где получит по зубам": РФ вновь пойдет на Киев при одном условии – военный ВСУВидео

11:53

СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову: экс-министр назвал причинуВидео

11:51

"Это отвратительно!": в России в ярости от отношения Лорак к войне в УкраинеВидео

11:39

Угроза наступления РФ с севера: политолог раскрыл неожиданный сценарийВидео

11:37

СБУ проводит обыски дома у Коломойского

11:34

Как заставить орхидею цвести повторно: понадобятся лишь три кусочка льда

11:23

Им суждено покорять вершины: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успехВидео

11:12

Российскому фигуристу грозит ампутация почти всех конечностейВидео

11:06

Астролог рассказал, как изменить свою жизнь в феврале: что можно и нельзя делатьВидео

11:03

"Блевать только и хочется!": Бузова облажалась, показав свои формы в купальникеВидео

10:59

Финансовый гороскоп на февраль 2023 от Росса: будет 3 дня, в которые нельзя ничего делать с деньгамиВидео

10:32

Почему раньше люди были вынуждены спать раздельно, а теперь это стало нормойВидео

10:30

Зеленский в Польше может встретиться с Байденом и Дудой: СМИ назвали срокиВидео

10:29

6 предметов, которые ни в коем случае не должны быть на кухонном столе: лучше их убрать

10:04

Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны

09:59

Готов стать посредником между Украиной и РФ: премьер Израиля сделал неожиданное заявлениеВидео

09:46

Под Угледаром ВСУ разбили части "элитной" бригады морпехов РФ – ISWВидео

09:34

"Единственный плацдарм": эксперт спрогнозировал, с какого направления войска РФ могут пойти в наступлениеВидео

Реклама
09:29

Души будут соединяться на небесах: любовный гороскоп от Влада Росса на февраль 2023

09:21

Пометки на упаковках обо всём расскажут: как правильно выбирать продукты

09:18

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

08:50

"Если Путин победит, он не остановится": экс-генсек НАТО сказал, когда ждать нового наступления войск РФВидео

08:45

Застали врасплох: как высушить волосы, когда внезапно отключили свет

08:40

Орбан влип в новый скандал: заявил, что Венгрия на востоке граничит с "русскими"Видео

08:18

Нардеп Балога хочет договариваться с Путиныммнение

07:59

"Хотим начать эту дискуссию": посол заявил, что только ядерный статус может дать гарантию безопасностиВидео

07:50

Дуда посоветовал Зеленскому идеальное место для подписания капитуляции РФ

07:41

Именины в феврале 2023: кто будет именинником

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять