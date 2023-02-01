"Безусловно, рассматриваю это": премьер Израиля не отказался от передачи Украине "Железного купола"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил − он рассматривает вопрос оказания военной помощи Украине и даже готов выступать посредником после призывов США к более активному участию в этом процессе. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.
Нетаньяху прямо спросили, может ли Израиль оказать помощь Украине, к примеру, поделившись системой ПВО "Железный купол" — разработанной в США технологии, которая защищает Израиль от воздушных атак арабских террористов.
"Ну, я, конечно, изучаю это", — сказал Нетаньяху.
Премьер также подтвердил, что США перебросили арсенал артиллерийских орудий из Израиля в Украину.
"США только что забрали большую часть израильских боеприпасов и передали их Украине. Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины", — подытожил он.
Напомним, руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".
Позднее военный эксперт из Израиля Давид Гендельман говорил - в условиях украино-российской войны поставки Израилем в Украину новейших систем противоракетной обороны "Железный купол" не помогут надежно закрыть небо над страной от обстрелов русских оккупантов.
"Железный купол" разрабатывался под специфические израильские условия. И потому-то там он работает хорошо. Но в Украине так работать он не сможет - слишком уж громадные территории", – отметил он.
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