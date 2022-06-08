Посол Украины попросил у Израиля продать ВСУ противоракетную систему "Железный купол" / Википедия и ua.depositphotos.com

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к официальному Тель-Авиву ‒ с просьбой продать официальному Киеву систему противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает агентство Associated Press.

Дипломат особо отметил, что в плане военной помощи от Израиля Украина сильнее всего заинтересована в приобретении системы "Железный купол" (американского производства). По его словам, США не будут возражать против этого. Такая система специально предназначена для того, чтобы перехватывать и уничтожать ракеты малой дальности (способные четко угрожать населенным пунктам). В 2015-м в "Железный купол" также добавили возможность уничтожать маневренные беспилотники и самолеты на высоте до десяти километров.

До того сообщалось, что США по-прежнему финансируют израильский проект "Железный купол" ‒ именно так израильтяне гарантируют безопасность своей страны от обстрелов со стороны боевиков-исламистов. С 2013 года Пентагон выделил около 1,6 млрд долларов США на его производство и техническое обслуживание.

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Напомним, ранее издание The Washington Post писало, что США планируют передать Украине новейшие зенитные ракетные комплексы Patriot, которые помогут нейтрализовать угрозу ракетных и авиационных ударов РФ по украинским городам.

По данным журналистов, Patriot может войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США.

До того пресс-секретарь Европейских сил США (EUCOM) Кристина Джадд заявила о том, что США перебросили в Польшу две батареи системы противовоздушной обороны Patriot, которые ранее дислоцировались в Германии.

По словам чиновницы, перемещение американских ЗРК произошло ускорено, чтобы противостоять любой потенциальной угрозе для сил США и их союзников на территории НАТО.

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