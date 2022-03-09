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США не могут прикрыть Украину "Железным куполом", но обещают военную помощь - Нуланд

9 марта 2022, 11:02
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Штатами рассматривается возможность использования других систем ПВО для защиты украинского неба, сообщила Виктория Нуланд.

Нуланд
Виктория Нуланд / Reuters

Создание на территории Украины системы ПВО "Железный купол" связано со значительными трудностями, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

В ответ на соответствующий вопрос одного из сенаторов Нуланд пояснила, что развертывание "Железного купола" может быть затруднено, поскольку для этого требуется подготовка и умение разместить его, пишет "Интерфакс"

В то же время, по ее словам, рассматривается возможность использования других систем ПВО.

Чиновник отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине ужесточения санкций против РФ.

Читайте такжеВ Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над УкраинойНуланд также заявила, что США "следует рассмотреть" вопрос о включении России в американский список стран-спонсоров терроризма.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

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война в Украине Виктория Нуланд Железный купол
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