"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

Алексей Данилов / УНИАН

Мир сплотился после вторжения России в Украину, но наша страна нуждается в максимально скорой и практической помощи.

С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. На своей страничке в Facebook он поблагодарил все страны за предоставленную помощь и голос в защиту нашего государства.

"Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей Украины за их последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что от этого зависит, "будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей".

Читайте такжеПрокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину"Невинно ли убиты, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - подытожил Данилов.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

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