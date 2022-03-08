УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

8 марта 2022, 14:46
Прослушать новость
Остановить

Секретарь СНБО поблагодарил станы, которые поддержали Украину.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Мир сплотился после вторжения России в Украину, но наша страна нуждается в максимально скорой и практической помощи.

С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. На своей страничке в Facebook он поблагодарил все страны за предоставленную помощь и голос в защиту нашего государства.

"Мы благодарим наших британских, канадских и нидерландских друзей Украины за их последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины. Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что от этого зависит, "будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей".

Читайте такжеПрокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину"Невинно ли убиты, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - подытожил Данилов.

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

Читайте также:


viber
война в Украине НАТО вторжение России Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинкиКрасивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки Почему смерть Путина может не принести облегчения УкраинеПочему смерть Путина может не принести облегчения Украине Ситуация в Украине дошла до той точки, которую Китай не хотел увидеть - глава МИД КНРСитуация в Украине дошла до той точки, которую Китай не хотел увидеть - глава МИД КНР Приближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решениемПриближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решением Почему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделюПочему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделю

Последние новости

15:55

Три сценария развития войны в Украине: почему Россия уже проиграла

15:52

10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

15:48

В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокВидео

15:45

Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

15:38

1+1 media присоединилась к волонтерскому движению #CallRussia

Реклама
15:36

Канал 1+1 International теперь доступен на украинском, английском и русском языках

15:34

В Украине запустили платформу для волонтеров "работа в тылу"

15:28

В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действуетВидео

15:20

Резников жестко осудил поведение международных организацийВидео

15:09

В Китае выступили за переговоры Украины и РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

15:07

Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваВидео

14:51

У Беларуси есть признаки готовности к войнеВидео

14:46

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

14:32

Российские военные сбрасывают на украинские города неуправляемые авиабомбы: признание пленногоВидео

14:01

Наступление русских войск замедлилось - Арестович

13:38

Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

13:38

Отказ от закупки российских нефти и газа: корпорация Shell полностью уходит из России

13:33

Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условияхВидео

13:31

Прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину

13:30

Российский войска срывают эвакуацию из Мариуполя, стреляют и на окраинах СумВидео

Реклама
13:23

Почему война неизбежно придет в Россиюмнение

13:11

"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

13:10

Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством

13:06

В Мариуполе впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок - ЗеленскийВидео

12:37

Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет

12:33

Зеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на ЗападеВидео

12:33

Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

12:20

Три ошибки Путинамнение

12:11

Оккупанты превращают Сумщину в ад и сознательно пытают Мариуполь - Зеленский

12:02

Мы не будем умолять о чем-то на коленях: Зеленский прокомментировал шанс Украины вступить в НАТО

12:01

Ким поздравил с 8 марта мужчин, которые сбежали из Украины

11:37

Война России и Украины: большинство украинцев верят в победу над РФ

11:30

"Зеленый коридор" из Сум и Мариуполя: началась эвакуация людейВидео

11:20

В Сумах украинцы захватили парадный русский танк

11:09

"Мы придем и вас развалим": ВСУ идут в наступление на НиколавщинеВидео

11:03

"Улучшить материальное положение": мэру Ирпеня оккупанты предложили сдать город

11:01

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной на второй день войны: Арестович назвал три причиныВидео

10:58

"Это всего лишь тысяча человек": в МВД развеяли миф о "страшных кадыровцах"

10:29

"Путин находится в информационном пузыре": Зеленский предупредил мир о следующих целях РФ

10:25

Гороскоп на завтра, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможности

Реклама
10:15

Как утопить русский военный корабльмнение

10:01

Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум

09:46

Война в Украине: ВСУ уничтожили почти 12 тысяч оккупантов и испепелили горы техники

09:39

Беглый Янукович обратился к Зеленскому - предлагает сдаваться

09:31

Супруги выгнали вооруженных военных РФ со своего двора на НиколаевщинеВидео

09:13

Сына и внука Софии Ротару задержали вместе с другими уклонистами на границе Украины - СМИ

09:08

Путин ошибается, если думает сломить волю защитников Украины убийствами мирных жителей - президент Польши

08:55

Сергея Лаврова поймали на лжи по поводу войны в Украине

08:37

Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с ПольшейВидео

08:31

Русские оккупанты специально прячут свою боевую технику в жилых кварталах - МВД

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять