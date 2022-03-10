США срочно перебросили комплексы Patriot в Польшу к границам Украины

/ Defense.gov/John Hamilton

США перебросили в Польшу две батареи системы противовоздушной обороны Patriot, которые ранее дислоцировались в Германии.

Перемещение американских ЗРК произошло ускоренно, чтобы "противостоять любой потенциальной угрозе для сил США и их союзников на территории НАТО", заявила пресс-секретарь Европейских сил США (EUCOM) Кристина Джадд, сообщает издание Stars and Sripes.

В то же время в Пентагоне не указали точное местонахождение этих средств противовоздушной обороны, ранее находившихся на вооружении 10-й армии со штаб-квартирой в Кайзерслаутерне (Германия).

Ранее сообщалось о прибытии в Польшу дополнительных подразделений американских вооруженных сил, которые разместятся на базах, из которых они в случае необходимости смогут оперативно выступить на защиту восточной границы НАТО. Предполагается, что они расположены вблизи границы с Украиной.

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Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.