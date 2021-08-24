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В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО

24 августа 2021, 04:22
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Украине нужно поставлять больше вооружения для прибрежной и противовоздушной обороны, а также РЭБ, говорит Курт Волкер.

США перебросили в Литву комплексы Patriot
Американские комплексы Patriot / kam.lt

США могут увеличить свою помощь Украине в сфере безопасности, заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как подчеркнул он в интервью Крым.Реалии, Америка должна поставлять Украине больше вооружения.

"Нам нужно поставлять больше: для прибрежной и противовоздушной обороны, для усовершенствования средств электронной связи, противодействия радиоэлектронному наблюдению и радиоэлектронной войне. Это все, чем США могут помочь украинцам. Мы должны увеличивать нашу помощь в области безопасности", - говорит американский дипломат.

Он также уверен, что США должны быть партнерами Украины, вместе решая такие вопросы, как реформирование вооруженных сил, реформирование министерства обороны, борьба с коррупцией внутри страны, построение отношений Украины с НАТО и ЕС.

Комментируя вопрос вероятности размещения в Украине базы США с противоракетными комплексами, Волкер добавил: "Я не думаю, что это вероятно. Не думаю, что нынешняя администрация захочет иметь где-либо новые базы США. Мы находимся в процессе вывода войск из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели".

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Напомним, ранее Волкер заявил о том, что в ситуации со стягиванием войск к границам Украины президент РФ Владимир Путин достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего.

По его словам, Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием.

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