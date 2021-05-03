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В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины

3 мая 2021, 06:33
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Украина выглядит уязвимой, а Запад уклонился от военной демонстрации силы, считает Курт Волкер.

Путин
Владимир Путин / Reuters

В ситуации со стягиванием войск к границам Украины президент РФ Владимир Путин достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего, заявил американский дипломат Курт Волкер.

Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием, пишет он в материале на сайте Центра анализа европейской политики в Вашингтоне CEPA.

"Этими действиями он указал на то, что Украине не хватает возможностей, а Западу не хватает воли для развертывания сил, чтобы оказать противодействие. Действительно, чтобы избежать "эскалации" кризиса Соединенные Штаты решили развернуть два военных корабля, ранее направленные в Черное море", - уверен американский дипломат.

"Путин подчеркнул этим свой ключевой политический аргумент: Запад умеет хорошо говорить, но Украина не может рассчитывать на его поддержку. Мол, она неразрывно связана с Россией и должна примириться с Кремлем", - считает он.

Эксперт обратил внимание на то, что Путин в действительности увеличил постоянное присутствие РФ в Крыму, привез в регион новую военную технику, блокировал основные участки Черного и Азовского морей и продолжил свой невидимый захват Беларуси, однако вместо того, чтобы быть осужденной за эти действия, Россию хвалят за ее отступление.

"Итог: Украина выглядит уязвимой, Запад явно уклонился от военной демонстрации силы, а Путин укрепил свои позиции в Черном море, Беларуси, Крыму, Донбассе и Южном военном округе со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. С точки зрения Кремля, — это явный успех", - добавил Волкер.

Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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