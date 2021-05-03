В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины

Владимир Путин / Reuters

В ситуации со стягиванием войск к границам Украины президент РФ Владимир Путин достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего, заявил американский дипломат Курт Волкер.

Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием, пишет он в материале на сайте Центра анализа европейской политики в Вашингтоне CEPA.

"Этими действиями он указал на то, что Украине не хватает возможностей, а Западу не хватает воли для развертывания сил, чтобы оказать противодействие. Действительно, чтобы избежать "эскалации" кризиса Соединенные Штаты решили развернуть два военных корабля, ранее направленные в Черное море", - уверен американский дипломат.

"Путин подчеркнул этим свой ключевой политический аргумент: Запад умеет хорошо говорить, но Украина не может рассчитывать на его поддержку. Мол, она неразрывно связана с Россией и должна примириться с Кремлем", - считает он.

Эксперт обратил внимание на то, что Путин в действительности увеличил постоянное присутствие РФ в Крыму, привез в регион новую военную технику, блокировал основные участки Черного и Азовского морей и продолжил свой невидимый захват Беларуси, однако вместо того, чтобы быть осужденной за эти действия, Россию хвалят за ее отступление.

"Итог: Украина выглядит уязвимой, Запад явно уклонился от военной демонстрации силы, а Путин укрепил свои позиции в Черном море, Беларуси, Крыму, Донбассе и Южном военном округе со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. С точки зрения Кремля, — это явный успех", - добавил Волкер.

Отвод войск РФ от границ Украины: