В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины

Украина выглядит уязвимой, а Запад уклонился от военной демонстрации силы, считает Курт Волкер.
В ситуации со стягиванием войск к границам Украины президент РФ Владимир Путин достиг всего, чего хотел, и оставил себе возможность добиться большего, заявил американский дипломат Курт Волкер.
Путин продемонстрировал способность и политическую волю развернуть массированную военную силу в сжатые сроки, вместе с командованием, материально-техническим обеспечением и ядерным оборудованием, пишет он в материале на сайте Центра анализа европейской политики в Вашингтоне CEPA.
"Этими действиями он указал на то, что Украине не хватает возможностей, а Западу не хватает воли для развертывания сил, чтобы оказать противодействие. Действительно, чтобы избежать "эскалации" кризиса Соединенные Штаты решили развернуть два военных корабля, ранее направленные в Черное море", - уверен американский дипломат.
"Путин подчеркнул этим свой ключевой политический аргумент: Запад умеет хорошо говорить, но Украина не может рассчитывать на его поддержку. Мол, она неразрывно связана с Россией и должна примириться с Кремлем", - считает он.
Эксперт обратил внимание на то, что Путин в действительности увеличил постоянное присутствие РФ в Крыму, привез в регион новую военную технику, блокировал основные участки Черного и Азовского морей и продолжил свой невидимый захват Беларуси, однако вместо того, чтобы быть осужденной за эти действия, Россию хвалят за ее отступление.
"Итог: Украина выглядит уязвимой, Запад явно уклонился от военной демонстрации силы, а Путин укрепил свои позиции в Черном море, Беларуси, Крыму, Донбассе и Южном военном округе со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. С точки зрения Кремля, — это явный успех", - добавил Волкер.
Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.