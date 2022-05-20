ВСУ получат легендарные американские комплексы ПРО Patriot: в США раскрыли детали

Новое вооружение может войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, пишет Washington Post.
США планируют передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они помогут нейтрализовать угрозу ракетных и авиационных ударов РФ по украинским городам.
Новое вооружение может войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США, пишет The Washington Post.
Отмечается, что новый пакет помощи, который был одобрен в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов.
По данным американских журналистов, на эти средства планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.
Washington Post пишет, что также предусмотрены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более чем 1 млрд долларов на поддержку беженцев.
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Patriot (войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.
Украине передадут 15 единиц техники.
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