"Железный купол" не защитит Украину от русских ракет: военный эксперт назвал причину

Система "Железный купол" не будет эффективной в Украине. Для защиты от вражеских ракет хватило бы уже имеющихся средств "С-300" и "Бук", говорит эксперт.
В условиях украино-российской войны поставки Израилем в Украину новейших систем противоракетной обороны "Железный купол" не помогут надежно закрыть небо над страной от обстрелов русских оккупантов. Именно так высказался военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в комментарии порталу "Обозреватель".
"Железный купол" разрабатывался под специфические израильские условия. И потому-то там он работает хорошо. Но в Украине так работать он не сможет - слишком уж громадные территории", – отметил он.
Как говорит Гендельман, для закрытия неба от русских обстрелов ВСУ должно хватить стандартных средств (С-300, "Бук" и так далее). Весь вопрос в количестве таких средств и их концентрации.
Радиус же работы "Железного купола" - примерно до 70 километров. Для того, что защитить большие территории Украины, таких комплексов нужно завозить сотнями. В то время как в самом Израиле в этот момент работают только десять готовых батарей "Купола".
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Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений .
В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.
Чиновник отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине ужесточения санкций против РФ.
Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".
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