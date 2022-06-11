"Железный купол" не защитит Украину от русских ракет: военный эксперт назвал причину

"Железный купол" не защитит Украину от русских ракет - эксперт/ коллаж фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

В условиях украино-российской войны поставки Израилем в Украину новейших систем противоракетной обороны "Железный купол" не помогут надежно закрыть небо над страной от обстрелов русских оккупантов. Именно так высказался военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в комментарии порталу "Обозреватель".

"Железный купол" разрабатывался под специфические израильские условия. И потому-то там он работает хорошо. Но в Украине так работать он не сможет - слишком уж громадные территории", – отметил он.

Как говорит Гендельман, для закрытия неба от русских обстрелов ВСУ должно хватить стандартных средств (С-300, "Бук" и так далее). Весь вопрос в количестве таких средств и их концентрации.

Радиус же работы "Железного купола" - примерно до 70 километров. Для того, что защитить большие территории Украины, таких комплексов нужно завозить сотнями. В то время как в самом Израиле в этот момент работают только десять готовых батарей "Купола".

Читайте такжеРакеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – Резников

Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений .

В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.

Чиновник отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине ужесточения санкций против РФ.

Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".



Другие новости: