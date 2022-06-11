УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Железный купол" не защитит Украину от русских ракет: военный эксперт назвал причину

11 июня 2022, 03:32

Система "Железный купол" не будет эффективной в Украине. Для защиты от вражеских ракет хватило бы уже имеющихся средств "С-300" и "Бук", говорит эксперт.

Купол
"Железный купол" не защитит Украину от русских ракет - эксперт/ коллаж фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

В условиях украино-российской войны поставки Израилем в Украину новейших систем противоракетной обороны "Железный купол" не помогут надежно закрыть небо над страной от обстрелов русских оккупантов. Именно так высказался военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в комментарии порталу "Обозреватель".

"Железный купол" разрабатывался под специфические израильские условия. И потому-то там он работает хорошо. Но в Украине так работать он не сможет - слишком уж громадные территории", – отметил он.

Как говорит Гендельман, для закрытия неба от русских обстрелов ВСУ должно хватить стандартных средств (С-300, "Бук" и так далее). Весь вопрос в количестве таких средств и их концентрации.

Радиус же работы "Железного купола" - примерно до 70 километров. Для того, что защитить большие территории Украины, таких комплексов нужно завозить сотнями. В то время как в самом Израиле в этот момент работают только десять готовых батарей "Купола".

Читайте такжеРакеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – Резников

Напомним, ранее заместитель руководителя Государственного департамента США Виктория Нуланд прямо говорила - развертывание в пределах Украины системы "Железный купол", скорее всего, будет тяжело осуществить - поскольку для такого нужно много времени, средств и умений .

В то же время, по словам дипломата, однозначно рассматривается вариант с предоставлением Украины иных, более простых, но надежных систем противовоздушной обороны.

Чиновник отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине ужесточения санкций против РФ.

Позднее руководитель украинского посольства в Израиле Евгений Корнийчук в официальном и публичном порядке подал к израильскому правительству ‒ с просьбой одобрить сделку по продаже Украине системы "Железный купол". По словам дипломата, США, которым принадлежат права на данную технологию, не будут возражать против такой "купли-продажи".


Другие новости:

Автор: Егор Бунин
ПВО новости Украины Железный купол война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:33

Бритни Спирс и Мадонна повторили культовый поцелуй спустя почти 20 лет

03:32

"Железный купол" не защитит Украину от русских ракет: военный эксперт назвал причинуВидео

03:03

Когда закончится война: Святослав Вакарчук дал "правильный" ответ на главный вопрос Украины

02:46

"Сияет ярче солнца": 14-летняя дочь Евгения Кошевого удивила повзрослевшим видом

02:37

Не имеет геостратегического значения: Загороднюк объяснил, почему захват Донбасса ничего не даст РФВидео

Реклама
02:05

Украина имеет все шансы на победу: в мире идет тенденция победы меньших государств - экспертВидео

01:31

Женский гороскоп на неделю 13-19 июня: Овнам – дурные предчувствия, Львам – успех, Водолеям – обманВидео

00:51

Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

00:00

Жил армией: в бою с рашистами погиб известный военкорВидео

10 июня, пятница
23:17

Валерий Жидков рассказал об общении с родными в РФ: "У вас там нацисты и ядовитые гуси"

22:57

"Чтоб не оттяпали": Лукашенко допустил войну за Западную Украину

22:50

Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в бедуВидео

22:48

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожены 2 генерала РФ - АрестовичВидео

22:47

В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белорусаВидео

21:59

"Сакральная дата": оккупанты назначили новые сроки "захвата Северодонецка"Видео

21:45

"Мне не нравится": Комаровский высказался о легализации медицинского каннабиса

21:40

Линию фронта отодвинули от Запорожья на 5-7 км - ФедоровВидео

21:14

Продал драгоценности: учитель из Грузии собрал приличную сумму помощи для украинцевВидео

21:06

Гороскоп Таро на июль 2022: Овнам - удача, Тельцам - судьбоносная встреча, Близнецам - деньгиВидео

21:03

Ирина Билык рассказала про сон в объятиях известного британского политика

Реклама
21:02

Пять снарядов с 18 км – сокрушен РСЗО Град врага: ВСУ метко разбили позиции армии РФВидео

20:59

"Лаборатория ужасов": в США предупредили о начале ползучей аннексии РФ ХерсонщиныВидео

20:44

В РФ кончается "пушечное мясо", новобранцев заманивают "контрактом в один конец"Видео

20:18

Москву нужно отменить: в Сети от имени Кличко потроллили Путина

19:59

Шольц заговорил о снятии санкций с России и назвал главное условиеВидео

19:56

"Кубиков еще нет, шарики наметились": Максим Галкин с голым торсом подшутил над собой

19:37

Китай начнет войну в случае объявления Тайванем независимости - министр

19:33

Перелом будет в июле-августе: ВСУ получат оружие и пойдут в масштабное контрнаступление – МаломужВидео

19:27

Оккупанты атакуют Северодонецк и готовят штурм Славянска - Генштаб ВСУВидео

19:26

Время на исходе: почему Украине нужно торопиться освобождать свои землимнение

18:59

"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на скандальную инициативу Госдумы РФВидео

18:37

Звезда сериала Зачарованные поддержала Украину оригинальным способомВидео

18:29

Потеряли боевой дух и стали "бомжами": оккупант РФ рассказал жене, как живет в лесу в УкраинеВидео

18:01

Один пост о войне за все время и сплошной праздник: как живет Лиза Ющенко

18:00

Росинвестор Diia City Токарев летал в Крым, имеет недвижимость в РФ и отца, приближенного к Кремлю – СМИ

17:53

В случае успеха на Донбассе РФ может атаковать Днепр, Запорожье и Одессу - разведкаВидео

17:42

Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, их цель - вся Украина - ГУРВидео

17:31

Украине скоро могут дать ПВО, которое помешает РФ бить ракетами и авиацией – нардепВидео

17:30

Бомжацкий фашизм России: как режим Путина вобрал в себя худшеемнение

17:15

Нино Катамадзе приехала поддержать Украину: где выступит певица

Реклама
17:10

Олег Псюк и Александра Билобров: как познакомились, с чего начался роман и когда свадьба

17:09

Смогут ли оккупанты прорваться к Одессе через Николаев: Ким озвучил сценарииВидео

16:55

Грохот и клубы дыма: в Донецке прогремели взрывы у офиса главаря "ДНР" ПушилинаВидео

16:41

Отец узнал, что сыновья на фронте, и тоже пошел воевать: они вместе в рядах ВСУ бьют войска РФВидео

16:27

Груз 200 для Липецкой области: ВСУ ликвидировали командира из медроты рашистовВидео

16:25

Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

16:01

Победительница "Холостяка" Шульгина показала тело после родов

15:36

Глава Минобороны Британии о войне с РФ: ВСУ могут выбить оккупантов с ДонбассаВидео

15:32

"Вообще дикая глупость": Гиркин сообщил о беспомощности "армии ДНР" на ДонбассеВидео

15:28

Агутин ответил на слухи об эмиграции

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять