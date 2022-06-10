В России столкнулись с дефицитом высокоточных крылатых ракет - разведка

В РФ заканчиваются высокоточные ракеты / УНИАН

В России заканчиваются высокоточные ракеты. Интенсивность ракетных обстрелов снизилась. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Теперь рашисты все чаще используют старые советские ракеты.

"Мы заметили, что Россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", - заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Он добавил, что это еще не означает конец войны, потому что сейчас российские экономические ресурсы позволят РФ воевать еще в течение года.

"Кремлевское руководство возможно будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – подчеркнул Скибицкий.

Читайте такжеМощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Россия сейчас достреливает тот запас ракет, который она накапливала десятилетиями. А оперативно восстановить их количество в стране-агресорці не удастся – это было бы слишком сложной задачей даже в мирное время, не то, что во время войны.

Армия России уже использует даже старые ракеты, изготовленные в 1960-х годах, однако даже их количество уже подходит к критической массы. По словам эксперта, за год Россия может изготавливать только примерно 150 крылатых ракет "Калибр".

По данным Генерального штаба Украины с начала полномасштабного вторжения в Украину, ВСУ смогли уничтожить 125 крылатых ракет врага.

Другие новости: