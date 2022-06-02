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Русская ракета влетела прямо в квартиру: жительница Лимана потеряла ребенка, руку и ногу

2 июня 2022, 15:01

Муж Екатерины не пострадал и сумел вынести раненую супругу. Спасатели сразу увезли женщину в больницу в Славянск. Она получила тяжелые травмы.

Екатерина из Лимана
Екатерина из Лимана потеряла ребенка, руку и ногу из-за обстрела РФ / Фото facebook.com/1tmolviv

1 мая РФ нанесла ракетный удар по Лиману Донецкой области. Ракета влетела в квартиру 35-летней Екатерины. Женщине чудом удалось выжить, но она потеряла потеряла ребенка, а также получила тяжелое ранение.

Историю женщины рассказали на Facebook-странице Первого медицинского объединения Львова.

"1 мая россияне начали обстреливать Лиман, где проживала семья Герман: Екатерина, ее муж Константин и 6-летний сын Дамир. Внезапно раздался взрыв: снаряд попал прямо в их квартиру", —говорится в сообщении.

К счастью, муж Екатерины не пострадал и сумел вынести раненую супругу. Спасатели сразу увезли женщину в больницу в Славянск.

Екатерина получила тяжелые травмы: осколки попали в живот, также ей из-за сильных повреждений пришлось ампутировать руку и ногу. Вторая рука сильно травмирована. Женщина была в тяжелом состоянии и потеряла много крови.

Екатерина была беременна, поэтому медики до последнего боролись и за жизнь ее 12-недельного ребенка. К сожалению, малыша не удалось спасти.

Фото facebook.com/1tmolviv

Из Славянска Екатерину перевезли в Днепр, а через некоторое время в Киев и Львов. Оттуда женщину эвакуировали в Швецию, где ее должны протезировать и реабилитировать. Но Екатерина мечтает как можно скорее вернуться в Украину, ведь хочет осенью отвести сына в первый класс.

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Как сообщал Главред, жительница Харькова Александра Коростелева вместе с мужем Николаем и 5-месячным сыном Мишей попала под обстрел 26 мая. Около двух месяцев семья жила в других, более безопасных областях, чтобы не подвергать ребенка риску. Когда женщине предложили работу в Харькове, они решили вернуться в родной город.

В один день женщина потеряла свою семью. У самой Александры - мелкие травмы и осколок в бедре, который нельзя удалить.

Муж женщины погиб на месте, а ребенка спасательная команда нашла спустя четыре часа. Маленький мальчик, который был на руках у отца, из-за ударной волны отлетел на десяток метров и упал на козырек одного из торговых заведений.

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