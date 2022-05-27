Большая часть Лимана захвачена оккупантами - Кириленко

Оккупанты захватили большую часть Лимана в Донецкой области / Павел Кириленко, Reuters

Российские войска захватили больше половины Лимана в Донецкой области. Украинским военным пришлось отступить на укрепленные позиции. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Громадське.

Украинские военные продолжают оставаться на Лиманском направлении.

"Как и Светлодарское направление: прошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины", - сказал Кириленко.

Вражеские войска продолжают обстрел вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Под серьезными ударами остаются Бахмут, Покровск и Краматорск.

Напомним, вчера, 26 мая, российские войска вошли в Лиман и повесили на здании местного горсовета российские флаги. Бои за город продолжаются.

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Война в Украине

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал ситуацию на фронте "аховой" для Украины. Наши военные пока не могут наносить удары в тыл врага, так как не имеют дальнобойных средств. Арестович отметил, что сейчас Запад проходит проверку на адекватность.

Также он заявил, что Россия выигрывает по темпам в войне - они накопили резервы раньше, чем Украина. В связи с этим становится возможным возвращение российской армии на север страны и усиление давления на линии Херсон - Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил о необходимости отдать кусок территорий для РФ в обмен на мир.

Генсекретарь НАТО заявил, что РФ и Украина перешли "в войну на истощение" и теперь никто не может спрогнозировать, когда она и как закончится. Он добавил, что Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украине и одновременно предотвращение эскалации войны.

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