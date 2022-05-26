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Ситуация на фронте "аховая": Украина утратила способность бить по тылам оккупантов - Арестович

26 мая 2022, 21:58

Алексей Арестович считает, что Запад сейчас проходит тест на адекватность.

Арестович, война
Арестович / Reuters, Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорит, что оккупанты выносят нас дальнобойными средствами.

"Ситуация на фронте "аховая" для нас. Нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат", - говорит Арестович.

По словам Арестовича, Украина утратила способность бить по тылам противника.

"Все потому, что у нас не хватает соответствующего вооружения. Если страны-партнеры не будут медлить, ВСУ нанесут сокрушительные удары по позициям орков, но вопрос во времени и желании помогать", - говорит он.

При этом, Алексей Арестович считает, что Запад сейчас проходит тест на адекватность - и постепенно его проваливает. Он поддается на угрозы Путина и не хочет поставлять Украине MLRS - американскую универсальную пусковую установку, использующуюся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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