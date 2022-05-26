Ситуация на фронте "аховая": Украина утратила способность бить по тылам оккупантов - Арестович

Алексей Арестович считает, что Запад сейчас проходит тест на адекватность.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорит, что оккупанты выносят нас дальнобойными средствами.
"Ситуация на фронте "аховая" для нас. Нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат", - говорит Арестович.
По словам Арестовича, Украина утратила способность бить по тылам противника.
"Все потому, что у нас не хватает соответствующего вооружения. Если страны-партнеры не будут медлить, ВСУ нанесут сокрушительные удары по позициям орков, но вопрос во времени и желании помогать", - говорит он.
При этом, Алексей Арестович считает, что Запад сейчас проходит тест на адекватность - и постепенно его проваливает. Он поддается на угрозы Путина и не хочет поставлять Украине MLRS - американскую универсальную пусковую установку, использующуюся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.
Война в Украине
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.
"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.
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