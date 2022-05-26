Мир в Украине на условиях Путина невозможен: РФ не должна выиграть - Шольц

Путин не имеет права диктовать условия по миру в Украине / УНИАН, Reuters

Условный мир в Украине на условиях, которые будет диктовать Путин, не воспримет Германия и весь мир. Россия не должна победить в этой войне. Такое уверенное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на форуме в Давосе, сообщает Spiegel.

"Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем", - сказал Шольц.

Он убежден, что сейчас поднят вопрос не только о существовании Украины, но и обо всем международном порядке. Поэтому мир не может позволить Путину выиграть войну. Шольц добавил, что верит лишь в проигрыш России.

"Это империализм, который угрожает вернуть нас в то время, когда война была общим инструментом политики", - добавил Шольц.

Канцлер Германии считает, что Путин согласится сесть за стол переговоров лишь в случае, если увидит несокрушимость украинской обороны. При этом, НАТО, которого так "боится" Россия, не будет делать ничего, что может сделать альянс стороной конфликта. В свою очередь Шольц заметил, что Россия действует так, "как будто она имеет право перерисовывать границы".

Мнение, о том, что Путин может согласиться на прекращение огня только за шаг до поражения, выразил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеКулеба резко раскритиковал Германию за поставки оружия

Напомним, Алексей Арестович заявил, что Россия выигрывает по темпам в войне - они накопили резервы раньше, чем Украина. В связи с этим становится возможным возвращение российской армии на север страны и усиление давления на линии Херсон - Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил о необходимости отдать кусок территорий для РФ в обмен на мир.

Генсекретарь НАТО заявил, что РФ и Украина перешли "в войну на истощение" и теперь никто не может спрогнозировать, когда она и как закончится. Он добавил, что Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украине и одновременно предотвращение эскалации войны.

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