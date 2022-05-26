Доглополов предложил европейским странам отдать свои территории России, чтобы остановить войну

Украинский теннисист возмутился предложения некоторых стран пожертвовать суверенитетом нашей страны.
Украинский теннисист Александр Долгополов решил высказаться о заявлениях некоторых политиков, что Украина должна уступить территориальной целостностью ради мирного договора с Россией.
В своем Twitter 33-летний спортсмен возмутился такими предложениями.
"Вот наш президент сказал, что какая-то европейская страна предложила отдать часть нашей территории России, чтобы остановить войну. Мы готовы только в том случае, если эти европейские страны отдадут свои территории россии, чтобы остановить войну, мы не продаем нашу землю и людей, простите", – написал Долгополов.
Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в довольно резкой форме ответил Западным странам, которые предлагают сохранить лицо Путину и отдать свои территории России.
Читайте такжеОпасное желание сохранить лицо Путину: какое нерадостное дежавю скоро ждет УкраинуО том, что Украина не торгует своими гражданами, территориями или суверенитетом заявил и Михаил Подоляк.
"Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию", – заявил советник главы Офиса президента.
Читайте также:
- Эксперт пояснил, почему война уже перекинулась на территорию РФ
- После возвращения территорий, утраченных с 24 февраля: Зеленский назвал условие переговоров с Путиным
- Когда Украина победит и начнет освобождать оккупированные территории - прогноз астролога