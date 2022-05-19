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"Это не вопрос нескольких месяцев или лет": Шольц заявил, что для Украины "нет короткого пути в ЕС"

19 мая 2022, 15:53

Канцлер Германии пояснил, что исключение для Украины будет несправедливо в отношении стран Западных Балкан.

Шольц заявил, что для Украины "нет короткого пути в ЕС" / УНИАН, Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что заявка Украины на присоединение к Европейскому союзу не может быть быстро рассмотрена, несмотря на масштабное вторжение России. По его словам, такое решение со стороны ЕС будет несправедливым по отношению к Балканским странам.

"Нет короткого пути в ЕС", – сказал Шольц 19 мая в Бундестаге – нижней палате немецкого парламента, добавив, что исключение для Украины будет несправедливо в отношении стран Западных Балкан, которые также стремятся к членству, пишет Радио Свобода.

Шольц подчеркнул, что "процесс присоединения – это не вопрос нескольких месяцев или лет".

Канцлер Германии призвал найти другие способы помощи Украине в краткосрочной перспективе, отметив, что приоритетом является "сосредоточение на том, чтобы поддержать Украину быстро и прагматично".

Читайте такжеУкраину могут принять в Евросоюз раньше, чем другие страны – глава ЕвропарламентаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на заявление Шольца, заявив о "второсортном отношении" к Киеву со стороны некоторых стран ЕС.

"Стратегическая двусмысленность по европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС в последние годы, потерпела неудачу, и ей нужно положить конец. Это только побудило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение к Украине и оскорбляющие чувство украинцев", – написал Кулеба в твиттере.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина уже заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссия, в свою очередь, должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.

Заявку Украины на вступление в Европейский Союз рассмотрят на заседании Европейского Совета в июне. Украинское государство уже стало частью семьи Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Евросоюз Олаф Шольц
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