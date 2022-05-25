"Сначала посетите могилы украинских детей": Кулеба резко ответил на шантаж РФ о снятии санкций

Украина не должны поддаваться на провокации агрессора, сказал Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба рассказал, что Россия пытается шантажировать Украину и другие государства продовольственным кризисом, который произошел из-за блокады портов.
По словам Кулебы, Украина не должна поддаваться на провокации агрессора.
"Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями", - отметил Кулеба.
Кулеба добавляет, что России в коридоре для экспорта украинского продовольствия являются попыткой обойти болезненные санкции.
Также Кулеба заявил, что западные страны должны ввести запрет на перевоз российского сырья морским транспортом и утвердить эмбарго на энергоресурсы РФ.
"Это единственный способ действительно поставить Путина в экономически уязвимую позицию. На данный момент он чувствует себя достаточно безопасно, потому что его карманы полны денег, а цены на нефть продолжают расти", - заявил министр.
Отметим, ранее в МИД России заявили, что откроют гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна и других продуктов, если Запад отменит санкции.
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Блокировка портов
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящий момент Россия заблокировала практически все порты и морские возможности украинского экспорта.
"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят. Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис", - объяснил гарант.
По его словам, Киев изучает, в том числе, военный способ деблокады морских путей. Государство обращается к странам-партнерам с просьбой предоставить нужное оружие.
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