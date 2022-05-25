Решится ли НАТО на силовое разблокирование украинских портов - Кулеба

Дмитрий Кулеба / ua.depositphotos.com и УНИАН

Руководство НАТО вряд ли решится на силовой метод разблокирования морского экспорта Украины. С таким заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках экономического форума в швейцарском городе Давос.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагичные моменты войны, то почему же они сейчас откроют Черное море, чтобы можно было без преград экспортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию? Я всем сердцем буду приветствовать, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы силовое решение найти", — сказал руководитель украинской дипломатии

Кулеба особо отметил, что весьма остро стоит вопрос, можно ли доверять стране-агрессору ‒ России. Министр предупредил ‒ даже если Кремль подпишет гарантии мирного прохода, то в любой момент может нарушить соглашение.

"Россия абсолютно не прогнозируема в своем поведении. Это той риск, который нужно иметь ввиду", — подытожил он.

Кулеба также особо уточнил, что власти Украины сейчас занимаются решением проблемы.

"Видим, что если прервется сельскохозяйственный цикл, то это приведет к многолетним проблемам с продовольствием в мире", — подытожил министр.

Читайте такжеУкраина поставила вопрос закрытия морских портов США для российских судов

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящий момент Россия заблокировала практически все порты и морские возможности украинского экспорта.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят. Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис", - объяснил гарант.

По его словам, Киев изучает, в том числе, военный способ деблокады морских путей. Государство обращается к странам-партнерам с просьбой предоставить нужное оружие.

Другие новости: