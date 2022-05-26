Путин не прекратит огонь, пока не окажется в шаге от проигрыша в Украине - Кулеба

Путин прекратит войну только за шаг до проигрыша / УНИАН

Россия направила все свои усилия на жестокую войну против Украины. Путин согласится прекратить огонь и кровопролитие только при условии, что армия РФ будет в шаге от полного разгрома. Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что прекращение огня необходимо, однако на это пока нельзя рассчитывать со стороны России.

"100%, что если Россия согласится на прекращение огня, это будет тот момент, когда она будет в шаге от поражения в войне. И они согласятся на прекращение огня с единственной целью – спастись от поражения в войне. А до того война будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Министр подчеркивает, что Киев полностью поддерживает идею дипломатического завершения войны, однако Путина это не интересует, так как и переговоры, во время которых об этом можно договориться.

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Напомним, Алексей Арестович заявил, что Россия выигрывает по темпам в войне - они накопили резервы раньше, чем Украина. В связи с этим становится возможным возвращение российской армии на север страны и усиление давления на линии Херсон - Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил о необходимости отдать кусок территорий для РФ в обмен на мир.

Генсекретарь НАТО заявил, что РФ и Украина перешли "в войну на истощение" и теперь никто не может спрогнозировать, когда она и как закончится. Он добавил, что Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украине и одновременно предотвращение эскалации войны.

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