Путин объявит войну Словакии после победы в Украине - премьер

Путин после победы в Украине пойдет на Словакию / Reuters, wikipedia

Путин может объявить войну Словакии после того, как захватит Украину. Такое заявление сделал словацкий премьер Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.

Он также выразил поддержку Украине и заявил, что она должна победить в этой войне.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия... Они (Украина) должны победить", - сказал Хегер.

Эдуард Хегер резко высказался о действиях членов Евросоюза, которые "идут на компромиссы" со своими принципами в отношении с Россией и "слишком сильно полагаются на российскую энергию".

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным вызвал войну в Украине. Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", — добавил Хегер.

Также он призвал блок начать работу с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы Украина могла присоединиться к ЕС".

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Путин равен Гитлеру и его необходимо срочно остановить в Украине, пока он не продвинулся дальше на Запад. Он отметил, что сейчас Украина борется за будущее всей Европы.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

После того, как ВСУ отважно выбили оккупантов из многих районов Украины, начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Для борьбы с "путинским миром" союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь. В США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

У российских войск не получилось захватить украинских защитников и устроить им большой "котел". Теперь они нацелены на то, что бы обеспечить три меньших "котла" на Донбассе.

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