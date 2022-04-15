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Путин равен Гитлеру, нужно его остановить, пока не пошел на Запад – глава Минобороны Словакии

15 апреля 2022, 13:45

До вторжения РФ в Украину в Словакии даже подумать не могли, что когда-то бесплатно будут переправлять кому-то свое оружие.

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Путин после вторжения в Украину равен Гитлеру, говорит глава Минобороны Словакии/ Reuters

Российский президент Владимир Путин теперь после широкомасштабного вторжения в Украину равен Гитлеру.

Об этом заявил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь в интервью The New York Times. Он подчеркнул, что российского диктатора нужно остановить в Украине. Если же этого не сделать, он может подвинуться дальше на Запад.

Надь отметил, что Украина буквально борется за будущее Европы.

Также министр обороны Словакии отметил, что его государство раньше даже подумать не могло, что когда-то бесплатно будет пересылать через свою восточную границу много даже базового оружия, не говоря уже о тяжелом вооружении. Однако такую ситуацию он называет "новой мировой реальностью".

"Но это новая мировая реальность... Мы прифронтовое государство. У нас на границе война, в нашу страну приезжает более 330 тысяч украинцев. Сейчас парадигма совсем другая", – подчеркнул глава Минобороны Словакии.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что планы Путина закончить войну до 9 мая не сбудутся. По его словам, Россия к 9 мая может только захватить Мариуполь, но уличные бои продолжатся, а война на территории Украины закончится уже через несколько месяцев.

Также ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что поведение Путина демонстрирует его тревожность, большой внутренний конфликт и тяжелую неуверенность в своих действиях и будущем. Тревожное состояние главы России Владимира Путина вызывает опасения по поводу возможного применения им ядерного оружия. Причиной тому является то, что он уже видит призрак своего поражения.

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