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"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

15 апреля 2022, 08:00

Поведение Путина демонстрирует его тревожность, большой внутренний конфликт и тяжелую неуверенность в своих действиях и будущем, сказал Алексей Арестович.

Владимир Путин
Путин видит призрак своего поражения, поэтому появляется риск применения Москвой ядерного оружия, - Арестович / Фото Reuters

Тревожное состояние главы России Владимира Путина вызывает опасение по поводу возможного применения им ядерного оружия. Причиной тому является то, что он уже видит призрак своего поражения. Однако если Кремль задействует ядерное тактическое оружие, будет ответный удар, с которым Москва может уже не справиться. Если такой сценарий произойдет, Запад и Китая, видя последствия подобных действий, быстро решат проблему российского государства. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгином он сказал о том, что у него существуют опасения по поводу возможного применения Россией ядерного оружия. На такую возможность указывает тревожное состояния главы РФ Путина, которое было заметно в ходе его последнего выступления, и его понимание близости поражения.

Читайте такжеРоссия готовится направить ядерное оружие на страны НАТО"Я думаю, что "пацан закосил дела", и хочет каким-то ядерным оружием бахнуть. По крайней мере, есть такие опасения. Он же начал понимать, что вот он – призрак поражения…Хотя я посмотрел, как у него танцевали ножки на аэродроме "Восточный", так как он там перебирал руками, могу сказать, что это артикуляция находящегося в тревожном состоянии человека с большим внутренним конфликтом, с тяжелой уверенностью в неправоте своих действий и дальнейшей перспективе", - считает Арестович.

По его мнению, если РФ применит ядерное оружие, то получит ответный удар, причем такой силы, с которым Москва может и не справиться.

"Всегда есть соблазн – все аргументы в ход. Ну ладно, бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше? А дальше – бахнут в ответ, скорее всего. Возможно, не ядерным, но чем-то таким, или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович", - сказал чиновник.

Как полагает эксперт, если произойдет такой сценарий, мир "поймет, что мы имеем дело с безумным маньяком, который не останавливается ни перед чем".

В таком случае Запад и Китай будут решать проблему России. Причем выход из ситуации будет найден к кратковременной перспективе.Читайте также"Укрепило бы сдерживание России": Польша объявила о готовности разместить у себя ядерное оружие США

"К кому первым пойдет Запад? К китайцам. Скажут: "Вам нравится с таким идиотом здесь жить, который поставил нас на край?" Китайцы скажут, что нет и начнут давить очень серьезные кнопки. И Путин предстанет перед выбором – по Китаю наносить ядерный удар в ответ? Китайцы с Западом смогут подобрать рычаги и ситуация будет решена в очень короткие сроки", - подчеркнул Алексей Арестович.

Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

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