Война не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провал

Эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" ждет провал / Reuters

Россия к 9 маю может только захватить Мариуполь, но уличные бои продолжатся, а война на территории Украины закончится уже через несколько месяцев.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Андрей Жданов. В комментарии "Обозреватюлю" он отметил, что Путин сейчас занимается "военным идиотизмом".

"Это очень напоминает тот этап Второй мировой войны, когда заградотряды гнали советские войска на немецкие пулеметы, и никто не считался с потерями. Как пел Высоцкий, "нам говорили, нужна высота, и не жалей патронов". Здесь абсолютно та же история. Путину нужна победа, а какой ценой – ему все равно. Полстраны положите, но победу мне дайте. 9 мая я хочу провести парад. Капризный мальчик из бункера", - отметил Жданов.

Эксперт отметил, что войска РФ, может быть, возьмут Мариуполь к 9 мая.

"Но сначала туда надо перебросить войска, потому что та группировка, которая там находится, не может взять Мариуполь больше месяца. Это первое. И второе – я не думаю, что даже к 9 мая они успеют полностью взять Мариуполь. Все равно будут идти уличные бои. Даже если в центре или на какой-то улице они установят российский флаг, полностью выбить наших оттуда будет невозможно", - пояснил Жданов

Читайте такжеКогда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичныйНа вопрос, "когда противник может быть разгромлен полностью, когда мы можем победить?", эксперт ответил:

"Я думаю, как минимум, через несколько месяцев. Потому что наступать намного тяжелее, чем обороняться".

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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