"Я бы не уехал, даже если бы не был президентом": Зеленский объяснил, почему остался в Киеве

Зеленский объяснил, почему остался в Киеве несмотря на предложения других государств эвакуироваться/ Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский не выехал из Киева несмотря на то, что даже некоторые другие государства предлагали ему помочь эвакуироваться.

По его словам, он не собирается этого делать, ведь уверен в победе Украины. Об этом он сказал в интервью BBC.

Зеленский подчеркнул, что не покинул бы украинскую столицу, даже если бы не был президентом.

"Мне не безразлично, что происходит с украинцами. Я один из них. Как я могу это бросить? Это просто невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже такой мысли, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что как президент он тем более не может этого сделать, ведь на нем лежит большая ответственность. Кроме этого, если бы он эвакуировался, это могло бы дестабилизировать страну и сыграть на руку врагу, уверен Зеленский.

"Это был бы точно раскол. И не было бы такой единой позиции вооруженных сил, президента и народа Украины", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что он уверен в победе Украины над Россией.

Ранее Зеленский упрекнул другие государства, которые в первый день широкомасштабного российского вторжения 24 февраля не верили, что Украина сможет выстоять и защитить себя, и фактически предлагали нашей стране сдаться тирании.

Кроме этого, ранее президент Украины отметил, что ближайшая цель России – окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его. По словам президента Украины, битва за Донбасс будет тяжелой, и Украина сдаваться не собирается.

Также Зеленский заявил, что через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира – для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами, отметил гарант.

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