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"Жену и двоих детей расстреляли у меня на глазах": оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью

15 апреля 2022, 08:20

Отцу чудом удалось выжить. Из-за сильного ранения ему ампутировали левую ногу.

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Оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью/ Скрин из видео

Житель Бучи 42-летний Александр Чикмарьов в один миг потерял всю семью. Жену Маргариту и двух сыновей – 5-летнего Клима и 10-летнего Матвея – оккупанты расстреляли, когда они пытались эвакуироваться из Бучи 6 марта.

Женщина и дети погибли мгновенно. Александру, который был за рулем автомобиля, чудом удалось выжить. Он получил сильное ранение в левую ногу и уже после смерти родных успел выпрыгнуть из обстрелянного автомобиля до того, как он загорелся. Свою историю мужчина рассказал журналистам проекта "Очі".

По его словам, они с друзьями и соседями двумя автомобилями выехали из Бучи в 8 часов утра 6 марта.

"За несколько минут увидели БМП с буквой V. Мы сразу остановились. И в этот миг начался обстрел вплотную. Не было никаких предупреждающих сигналов или вопросов", – вспоминает мужчина.

Его семья погибла на его глазах. Александр после этого смог выкатиться из авто и скатиться за дерево.

"Увидел, что к этому БМП подъехала еще одна, они перекинулись несколькими словами и поехали дальше. Они даже не смотрели, что с людьми в расстрелянной машине. Просто выстрелили и поехали дальше, даже не посмотрели в нашу сторону. Хотя автомобили уже загорелись... У нас машины были незатонированные, было же видно детей. Зачем им нужны мои дети?", – говорит мужчина.

Во втором авто погиб сосед Александра, который был за рулем.

Александру в больнице ампутировали левую ногу до колена, которая была прошита пулями.

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Александр из-за ранения потерял левую ногу/ Скрин из видео

Ранее сообщалось, что в Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а затем переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.

Также ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшей деревни, из которой его переправили в больницу.

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