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Расстреляли авто и переехали танком: в Буче оккупанты жестоко убили украинца, перевозившего раненых

12 апреля 2022, 13:46

46-летний Александр Шевчук жил в Гостомеле, а работал в Зеленстрое в Буче. Мужчина погиб 7 марта. У него остались дочь, супруга Наталья и мать Устинья Ивановна.

Александр Шевчук погиб в центре Бучи от рук российских оккупантов
Александр Шевчук погиб в центре Бучи от рук российских оккупантов / Фото facebook.com/LavrentiyK ​

В Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а потом переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.

46-летний Александр Шевчук жил в Гостомеле. Этот город первым подвергся нападению и обстрелу путинской армии, там шли ожесточенные бои. Александр работал в Зеленстрое в Буче. В последний раз его мать Устинья Шевчук разговаривала с сыном 3 марта, потом связи уже не было. 7 марта он погиб, пишет Obozrevatel.

"Оказалось, что он перевозил раненых людей на своей машине в больницу. И в тот день тоже кого-то отвез туда и уже возвращался назад. Возле Новуса его машину расстреляли, а потом еще и переехали танком. Мне рассказал человек, который был на месте в тот момент, когда сына вытаскивали из автомобиля, что он сильно покалечен", – рассказала Устинья Ивановна.

До освобождения Бучи автомобиль, в котором лежало тело Александра, так и стоял на дороге.

Александр был средним сыном, старший и младший сыновья Устиньи Ивановны тоже лежат в могилах. Один из них был чернобыльцем. Теперь осталась только дочь. Есть внуки и внучки, но они все живут в других городах.

У Александра Шевчука остались дочь и супруга Наталья, они жили в гражданском браке. Наталья работает врачом-офтальмологом в Киеве в областной больнице. С 12-летней дочкой она выехала за границу из-за войны.

Александр Шевчук
У Александра Шевчука остались дочь, супруга Наталья и мать Устинья Ивановна / Фото facebook.com/LavrentiyK

Сама Устинья Ивановна также чуть не стала жертвой путинских военных. Они ворвались в дом женщины, побили все окна, выбили дверь. Когда отыскали флаг Украины, чуть не убили пожилую женщину.

"Моя дочка работает в военном госпитале. Еще несколько лет назад она взяла у меня вязаные носки для наших раненых военных. А они в подарок передали мне украинский флаг. Там в углу на нем написано "Бабушкин батальон". Я положила его в шкаф и совсем про него забыла. Когда орки его нашли, чуть меня не расстреляли, пытались повесить меня на нем. Я думала, что убьют", – рассказала женщина.

Сейчас Устинья Шевчук живет в доме без окон и дверей, спит в одежде, потому что очень холодно. Ей нужна помощь хотя бы волонтеров, которые могут застеклить окна и поставить двери. Раньше всем этим занимался погибший сын.

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Как сообщал Главред, в городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку. После этого она забеременела. Также захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела.

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