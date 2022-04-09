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"Кадыровцы" в Буче пытали украинцев - выжигали глаза и отрезали части тела

9 апреля 2022, 06:42

Настоящий застенок находился на улице Яблонская в Буче. Там российские оккупанты жестоко пытали мирных жителей города. В Сети появились жуткие кадры.

война, Буча
В Буче найдены тела 360 убитых мирных граждан / Фото Reuters

В городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко Telegram.

"Настоящий застенок в городе находился на улице Яблонская, 144. По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

По последним данным, в Буче найдены тела 360 убитых мирных граждан, среди которых 10 детей.

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Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

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