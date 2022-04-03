"Кадыровцы" разграбили украинские конвои и раздавали гуманитарку якобы "от Рамзана и его мамы"

Кадыровцы сняли новое видео для соцсетей / Фото t.me/insiderUKR

Чеченские наемники полка Рамзана Кадырова сняли пропагандистский ролик о раздаче гуманитарной помощи жителям оккупированных городов Украины.

"Кадыровцы" утверждают, что продукты питания и медикаменты были переданы от Фонда матери главы Ичкерии Аймани Несиевной. Но на самом деле наемники разграбили украинские гуманитарные конвои. Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные Telegram-каналом Инсайдер Украина.

"На скриншотах из видео отчетливо видны названия на продуктах на украинском языке - "Борошно" (Мука) и названия колбасных изделий - "Віденскький сервілат" (Венский Сервелат) и "Лікарська"(Докторская). Тем не менее в посте к видео на канале Кадырова сказано что эта помощь была доставлена Фондом Ахмата Раджи Кадырова и в частности Аймани Несиевной", - говорится в сообщении.

t.me/insiderUKR

t.me/insiderUKR

t.me/insiderUKR

t.me/insiderUKR

Как сообщал Главред, "кадыровцы", которых теперь называют не иначе как "TikTok-войсками", вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов. В это раз они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

Другие новости: