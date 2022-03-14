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Страшный план кадыровцев: планируют похитить украинских детей

14 марта 2022, 00:17

По информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Рамзан Кадыров сейчас лично приехал в Украину.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров хочет похитить украинских детей / Открытые источники

Кадыровцы хотели похитить детей из детского дома на Киевщине. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко выложил на своем Телеграм-канале.

На кадрах видео, Кадыров заслушивает отчет своего спецназа о выполнении операции по захвату украинских детей. Глава Чечни и трое спецназовцев находятся в темном помещении. Один из них объясняет, почему план сорвался.

"Подход к этому детскому дому был выполнен. Та стратегия, которую вы нам сказали, она сработала на 100%. Мы не стали делать зачистку этого села. Не стали заходить с флангов, делать разведку, а сразу, по наглому, на скорости подошли прямо к этому детскому дому. Быстро его заблокировали, проникли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось", - рассказывает наемник Кадырову.

Внутри, по словам оккупанта, они обнаружили только двух нянечек, а детей успели эвакуировать.

"Мы опоздали буквально на несколько часов. СБУшники под видом "Красного Креста" вечером подогнали машины. Были с оружием. Загнали всех детей в эти автобусы и увезли в Киев", - добавил наемник.

Сам Кадыров отчет слушал молча. А в конце переспросил, действительно ли от точки, где размещен упомянутый детский дом, до украинской столицы - всего 7 километров - и получил утвердительный ответ.

"Кадыров приехал в Украину и первое, что они планируют операцию по похищению детей из детского дома... В этом все суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей. Детей из детдома видимо хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова", - считает Геращенко.

Напомним, в США заявили, что бомбардировка Яворовского полигона возле Львова может свидетельствовать о разочаровании президента РФ Владимира Путина военным вторжением в Украину.

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