Кадыровцы в Украине вступили в "ожесточенный бой" со светофором

Кадыровцы обстреляли светофор / Коллаж pixabay.com, скриншот

"Кадыровцы", которых теперь называют не иначе как "TikTok-войсками", вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов.

В это раз они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

На кадрах видно, как трое боевиков Рамзана Кадырова открыли огонь из автоматов по светофору. Трое "TikTok-воинов" сделали по нему несколько десятков выстрелов.

Как сообщал Главред, ранее Служба безопасности Украины опубликовала телефонный разговор одного из "кадыровцев" со своей женой. Тот рассказал ей, что находится не на передовой, но останавливает тех солдат, которые убегают.

"Наша задача гнать в бой этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии", - сказал "кадыровец".

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