"Гоним в бой вшивых солдат": "кадыровец" рассказал, чем на самом деле занимается в Украине

Кадыровцы выполняют роль заградотрядов / Reuters

"Кадыровцев", которых российская пропаганда изображает как грозную силу, способную выполнить любые задачи путина, теперь называют не иначе, как "ТикТок-войсками". На войне они "отличились" только видеосъемками, зверствами против мирного населения и тем, что выступают как "заградотряды", которые не дают сбежать с поля боя российским солдатам.

Служба безопасности Украины опубликовала телефонный разговор одного из "кадыровцев" со своей женой. Тот рассказал ей, что находится не на передовой, но останавливает тех, кто убегает.

"Наша задача гнать в бой этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии", - сказал "кадыровец".

Также захватчик рассказал своей жене, что украинская артиллерия бьет по ним и днем, и ночью, и боеприпасы не заканчиваются.

Как сообщал Главред, с начала российской военной агрессии солдаты, которые подчинены чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, уже потеряли сотни бойцов и еще 13 марта вернулись в Грозный. Об этом сообщила контрразведка СБУ.

Тем временем народный депутат Верховной Рады VIII созыва Евгений Рыбчинский заявил, что если глава Чечни Рамзан Кадыров действительно находится в Украине, то его должны ликвидировать. Он пообещал за голову Кадырова дом с 40 сотками под Киевом.

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